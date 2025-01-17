Vierratale Eksis 17 Tahun, Kevin Aprilio Berharap Putrinya Jadi Penerus

JAKARTA - Musisi Kevin Aprilio memiliki harapan khusus untuk putrinya, Kimova Dasha Aprilio, saat kelak dewasa. Dia berharap sang anak dapat meneruskan kiprahnya bersama Vierratale.

Belasan tahun bersama, Kevin dan dua personel Vierratale lainnya yakni Widy Soediro Nichlany dan Raka Cyril Damar, merasa chemistry mereka seperti keluarga.

Kevin bahkan bersyukur Vierratale masih eksis dalam 17 tahun terakhir.

"Alhamdulillah manggung banyak banget, tahun kemarin aja 150 kali. Jadi, ya kita juga seneng masih butuh orang gitu ya," kata Kevin Aprilio ditemu Okezone.com di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ketiga para personel Vierratale pun tak punya alasan khusus untuk membubarkan grup bandnya. Keharmonisan antar personel pun menjadi modal utama perhalanan kerier mereka.



"Jadi udah menerima kelebihan dan kekurangan, itu penting juga. Kebanyakan band tuh bubar tuh nggak menerima kekurangan itu sih salah satunya," kata Kevin lagi.

