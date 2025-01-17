Vierratale Ungkap 3 Riders Wajib agar Terhindar dari Masuk Angin

Vierratale ungkap tiga riders wajib agar terhindar dari masuk angin. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kevin Aprilio membeberkan riders manggung grup bandnya, Vierratale, yang wajib disediakan panitia acara. Menariknya, tiga riders itu berhubungan dengan faktor umur personel Vierratale yang rata-rata sudah menginjak 30 tahun.

Kevin mengatakan, riders-riders itu akan mempengaruhi perfoma para personelnya jika tak tersedia.

"Kita udah pasti ada koyo-koyoan, udah masuk usia 30-an ya. Jadi kita harus ada koyo-koyoan," kata Kevin Aprilio saat ditemui Okezone.com di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Terus ada oksigen gitu, bukan aku yang pake sih. Tapi personel-personel yang pake. Mungkin kalau sesak napas atau tempatnya nggak bagus, jadi harus pake itu," ucapnya.

Terakhir, Kevin mengaku bandnya sangat butuh minuman penyegar tertentu guna mencegah masuk angin. Terlebih, Vierratale banyak menerima job manggung di malam hari.