Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 107

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |19:00 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 107
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 107. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 107 bercerita tentang Yasmin yang semakin cerdik memanfaatkan kesempatan untuk mengetahui misteri di balik kematian ayahnya. 

Kali ini, Yasmin berusaha menggali informasi lewat Rangga yang sedang mabuk berat. Dari pria itu, dia akhirnya mengetahui bahwa ayahnya berteman dengan Baskara. Dia bersyukur, bisa mendapatkan informasi tersebut meski bukan hal besar.

Yasmin pun menghubungi Romeo untuk menyusun kembali siasat untuk menemukan titik terang di balik kematian sang ayah. Semua petunjuk masih mengarah pada keluarga Cakradinata.

Walaupun kasus kematian ayah Yasmin semakin jelas, namun Romeo justru khawatir pada keselamatan calon istrinya tersebut. Di sisi lain, Baskara naik pitam ketika mengetahui Prasetyo adalah dalang di balik insiden paralayang Romeo.

Baskara berniat menghajar Prasetyo yang masih terbaring di rumah sakit dan mengancamnya untuk segera buka mulut. Baskara yakin ada orang yang menyuruh pria itu melakukan aksinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/598/3128710/cinta_yasmin-xDbU_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/598/3127335/cinta_yasmin-iKP6_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 262
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/598/3120787/cinta_yasmin-LPaG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/598/3118682/cinta_yasmin-Hwsb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/598/3112105/cinta_yasmin-Y0cK_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 221
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/598/3109916/cinta_yasmin-bHXz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 214
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement