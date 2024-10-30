Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 107

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 107 bercerita tentang Yasmin yang semakin cerdik memanfaatkan kesempatan untuk mengetahui misteri di balik kematian ayahnya.

Kali ini, Yasmin berusaha menggali informasi lewat Rangga yang sedang mabuk berat. Dari pria itu, dia akhirnya mengetahui bahwa ayahnya berteman dengan Baskara. Dia bersyukur, bisa mendapatkan informasi tersebut meski bukan hal besar.

Yasmin pun menghubungi Romeo untuk menyusun kembali siasat untuk menemukan titik terang di balik kematian sang ayah. Semua petunjuk masih mengarah pada keluarga Cakradinata.

Walaupun kasus kematian ayah Yasmin semakin jelas, namun Romeo justru khawatir pada keselamatan calon istrinya tersebut. Di sisi lain, Baskara naik pitam ketika mengetahui Prasetyo adalah dalang di balik insiden paralayang Romeo.

Baskara berniat menghajar Prasetyo yang masih terbaring di rumah sakit dan mengancamnya untuk segera buka mulut. Baskara yakin ada orang yang menyuruh pria itu melakukan aksinya.