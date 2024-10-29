Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 106

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 106 bercerita tentang Nathan yang menghadang Alysa dan menyebut pelaku penabrak Prasetyo sebenarnya adalah dirinya. Alysa mengaku, melakukan itu karena Prasetyo berselingkuh dengan Ajeng.

Dania yang diam-diam mengikuti Nathan dan Alysa pun tercengang mengetahui fakta tersebut. Walau awalnya ragu, Dania akhirnya memutuskan untuk memberitahu Baskara terkait semua fakta tersebut.

Meski kaget mengetahui perselingkuhan Alysa, Baskara tetap berusaha tenang. Dia kemudian memerintahkan Alfie untuk segera datang ke rumah Prasetyo untuk mengetes apakah pria itu benar-benar hilang ingatan atau tidak.

Sementara itu, Yasmin tidak sengaja melihat Ajeng memasuki ruangan Romeo dan mengikuti perempuan itu. Namun Ajeng tampaknya sadar Yasmin mengikutinya. Tepergok oleh Ajeng, Yasmin berpamitan dan mengaku akan ke makam ibunya.

Keesokannya, Yasmin tak sengaja menemukan ponsel seseorang di lorong kantor. Menariknya, dalam ponsel itu terekam semua kegiatan Dania. Yasmin kemudian menemui Dania yang tahu ponselnya sedang disadap.

Dia pun membawa ponsel itu ke temannya yang seorang ahli IT. Sayang, tidak ditemukan apapun dalam ponsel tersebut. Di sisi lain, Rangga baru sadar bahwa ponsel yang digunakannya untuk menyadap HP Dania hilang.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Namun Rangga tak merasa khawatir karena merasa tidak mungkin ketahuan. Apalagi, ponsel itu tidak menyimpan data apapun tentang dirinya. Sedangkan Dania yang merasa hal itu cukup berbahaya pun melapor ke Baskara.

Menariknya, Baskara meminta Dania untuk tidak memedulikan hal itu dan memintanya fokus menjadi bodyguard Alysa saja. Baskara yang tiba di rumah Prasetyo lalu membawa pria itu ke rumah sakit untuk melakukan serangkaian tes.

Prasetyo mengamuk dan menolak tindakan itu. Nathan yang melihat kejadian itu memohon kepada Baskara agar tidak membawa Prasetyo. Namun Baskara mengancam akan melaporkan Prasetyo ke polisi jika dia memberontak.