Potret Nathalie Holscher di Pesta Halloween, Menyeramkan Sekaligus Seksi

JAKARTA - Nathalie Holscher ikut meramaikan perayaan Halloween yang jatuh pada Kamis, 31 Oktober 2024. Ia membagikan foto-foto dengan tampilan seram, mengenakan kostum pengantin berdarah yang penuh nuansa horor.

Dalam pemotretan itu, Nathalie tampil menakutkan dengan wajah dan busana berlumuran darah, menciptakan kesan pengantin menyeramkan. “Happy Halloween,” tulis Nathalie di keterangan fotonya.

Nathalie tak mau ketinggalan dalam perayaan Halloween tahun ini. Ia membagikan beberapa foto dirinya mengenakan kostum pengantin yang penuh dengan bercak darah, memberi kesan seram namun tetap menawan. "Tetep cantik," komentar seorang pengikutnya, @rizna***.

Nathalie mengenakan lace dress transparan yang dipadukan dengan stocking dan sepatu putih. Veil dan mahkota yang ia kenakan semakin menguatkan konsep pengantin berdarah yang mencekam. Bercak darah juga tampak di baju serta sarung tangan yang ia pakai. "Keren," puji @rista***.