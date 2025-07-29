Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |13:18 WIB
JAKARTA - Nama Nathalie Holscher kembali mencuri perhatian publik setelah ikut terseret dalam isu kehamilan Erika Carlina dengan DJ Panda. Semuanya bermula dari sebuah video parodi yang memperlihatkan Nathalie tampil dengan kostum wanita hamil saat membuat konten bersama DJ Panda, yang kemudian dianggap menyindir situasi Erika Carlina.

Tak butuh waktu lama, video tersebut menuai reaksi keras dari netizen. Nathalie dihujat dan terkena cancel culture. Sejumlah acara di klub malam yang semula mengundangnya pun memutuskan untuk membatalkan penampilannya.

Nathalie sebenarnya dikenal sebagai salah satu DJ yang cukup aktif di dunia hiburan malam sejak memutuskan kembali ke dunia musik usai bercerai dari Sule. Namun, bukan hanya kali ini Nathalie menjadi sasaran kritik publik. Sebelumnya, ia juga beberapa kali terseret kontroversi lainnya.

1. Parodi Kehamilan dan Boikot Klub Malam (Juli 2025)

Video parodi Nathalie bersama DJ Panda menjadi awal dari kontroversi terbarunya. Dalam video itu, ia tampil memakai daster dan bergaya seperti wanita hamil sambil berjoget. Aksi tersebut dianggap sebagai sindiran terhadap Erika Carlina yang dikabarkan tengah hamil anak DJ Panda. Meski Nathalie mengklaim video itu dibuat sebelum isu Erika mencuat, warganet tetap bereaksi keras.

Akibat viralnya video tersebut, Nathalie batal tampil di sejumlah klub malam, termasuk Maxy Group dan Black Owl Jakarta. Meski sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf, berbagai event tetap memilih membatalkan penampilannya.

