Seksinya Natalie Holscher Cosplay Jadi Bloody Bride, Disebut Mirip Amanda Manopo

JAKARTA - Nathalie Holscher merupakan salah satu selebgram Tanah Air yang merayakan Halloween dengan pesta kostum. Untuk acara tersebut, dia memilih mengenakan kostum tema bloody bride.

Dia mengenakan gaun putih beraksen bustier dengan stocking, tiara, sarung tangan dan veil berwarna senada. Sesuai dengan temanya, sarung tangan dan gaun sang DJ dipenuhi bercak merah menyerupai darah.

“Happy Halloween,” kata janda komedian Sule itu sebagai caption unggahannya, pada Kamis (31/10/2024). Dia kemudian melengkapi unggahannya dengan backsound lagu Lingsir Wengi dari Sindy Purbawati.

Sejak diunggah, pada 30 Oktober 2024 malam, foto cosplay Nathalie Holscher itu sudah disukai lebih dari 37.600 kali dan bertabur 163 komentar. Namun dari ratusan komentar itu, warganet justru menyebut Nathalie mirip Amanda Manopo.

“Kukira Amanda Manopo. Tapi pas lihat slide 2 langsung bilang, ‘Lah kok lebih berisi badannya.’ Eh pas lihat nama akun, ternyata punya Nathalie Holscher,” kata @paula****. “Sekilas mirip Amanda Manopo. Cantik banget,” kata @suci****22.