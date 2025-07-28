Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:21 WIB
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina (Foto: IG Nathalie)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher mengaku tengah sepi pekerjaan hingga mengalami tekanan mental usai dirinya di-cancel oleh sejumlah klub malam. Hal ini terjadi setelah nama Nathalie terseret dalam kontroversi kehamilan Erika Carlina dengan DJ Panda.

Pengakuan tersebut disampaikan Nathalie melalui siaran live TikTok yang kemudian diunggah akun @gibah.duluyuk. Dalam siaran itu, Nathalie terlihat lesu saat menjawab berbagai pertanyaan dari warganet.

Saat salah satu netizen menanyakan soal pekerjaannya, Nathalie mengaku tidak memiliki job setelah peristiwa tersebut.

Nathalie Holscher
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina (Foto: IG Nathalie)

“Gak ada job kak? Gak ada,” ungkap Nathalie.

