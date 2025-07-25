Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |06:30 WIB
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina. (Foto: Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher tiba-tiba merilis sebuah video permintaan maaf yang ditujukannya untuk Erika Carlina. Video itu dirilisnya usai membuat video parodi kehamilan sang aktris di media sosial. 

“Untuk semua pihak yang merasa terganggu dengan unggahan video tersebut, secara pribadi saya memohon maaf,” ujarnya dikutip dari akun Instagram @nathalieholscher, Jumat (25/7/2025). 

Nathalie Holscher kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung siapapun, termasuk Erika Carlina, lewat unggahan video yang terlanjur viral dan menuai sentimen negatif netizen tersebut. 

Ibu satu anak tersebut mengaku, apa yang terjadi menjadi pembelajaran berharga untuknya untuk lebih hati-hati dalam memilih teman dan partner kerja. “Sekali lagi, saya minta maaf,” tutupnya. 

Lewat postingan di Insta Story, Nathalie Holscher juga mengunggah tangkapan layar isi percakapannya dengan Erika lewat Direct Message. Mantan istri komedian Sule itu memulai percakapan dengan meminta maaf.

“Halo Mbak Erika, salam kenal. Aku minta maaf ya jika (video) itu menyinggung kamu,” tulisnya. 

Nathalie Holscher Tutup Kolom Komentar IG usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina, Netizen: Kena Mental Mbak?
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina. (Foto: Instagram/@nathalieholscher)

Permintaan maaf Nathalie kemudian disambut Erika dengan tangan terbuka. “Salam kenal, Kak. Iya, enggak apa-apa. Aku minta maaf juga kalau ada salah-salah. Sehat dan bahagia selalu kak,” tulis sang aktris.

Bersama bukti chat tersebut, Nathalie Holscher turut mendoakan yang terbaik untuk Erika Carlina. “Sehat-sehat ya Mbak Er. Terima kasih,” ujarnya.

DJ 32 tahun itu akhirnya merilis permintaan maaf resmi kepada Erika Carlina, setelah beberapa video tentang keterlibatannya di balik video parodi kehamilan sang aktris tersebar di media sosial. 

 

