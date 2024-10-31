Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Waswas Anak Diasuh Edward Akbar: Dia Hanya Peduli di Instagram

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |16:08 WIB
Kimberly Ryder Waswas Anak Diasuh Edward Akbar: Dia Hanya Peduli di Instagram
Kimberly Ryder Waswas Anak Diasuh Edward Akbar: Dia Hanya Peduli di Instagram (Foto: IG Kimberly)
JAKARTA - Kimberly Ryder mengungkapkan kekhawatirannya jika hak asuh anak jatuh ke tangan Edward Akbar setelah perceraian mereka. 

Saat ini, Kimberly sedang memperjuangkan hak asuh penuh atas anaknya melalui gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Di sisi lain, Edward juga melakukan langkah hukum dengan mengajukan aduan dugaan kekerasan Kimberly terhadap anaknya melalui kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) beberapa waktu lalu.

Kimberly Ryder Waswas Anak Diasuh Edward Akbar: Dia Hanya Peduli di Instagram
Kimberly Ryder Waswas Anak Diasuh Edward Akbar: Dia Hanya Peduli di Instagram

"Dia ingin hak asuh anak atau, kalau tidak, pengasuhan bersama," ujar Kimberly merespons langkah hukum yang diambil Edward. Namun, Kimberly merasa bahwa perhatian Edward terhadap anak mereka hanya sebatas di media sosial, tanpa tindakan nyata.

Kim juga mengungkapkan bahwa selama ini Edward hanya menunjukkan kepeduliannya di Instagram, sehingga terlihat baik di mata publik.

"Dia menunjukkan kepeduliannya hanya lewat Instagram, agar orang lain menganggap dia ayah yang baik," ujarnya.

Halaman:
1 2
