Terungkap, Kimberly Ryder Sebut Edward Akbar Punya Rencana Buruk terhadap Dirinya

JAKARTA - Perseteruan antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar dalam kasus perceraian mereka semakin memanas. Kedua belah pihak saling mengungkap tuduhan dan bukti, terutama terkait isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di antara mereka.

Sebelumnya, Edward Akbar melalui akun Instagram-nya @edward_akbar membagikan video singkat yang menunjukkan kedekatannya dengan sang anak setelah pertengkaran dengan Kimberly.

Dalam unggahannya, Edward menuduh Kimberly pernah berbicara kasar di depan anak mereka dan bahkan mendorongnya dari tangga.

"Foto-fotonya ada, soal dorong anak dari tangga, ngomong alat kelamin dengan nada kasar depan anak, membentak dengan tidak wajar, sampai berani bilang siap masuk neraka dengan tegas. Banyak lho. Saya cuma ingin jujur, jangan bohong, apalagi bahaya fitnah itu nggak main-main. Nanti kita semua akan mati dan dihisab," tulis Edward.

Di sisi lain, Kimberly mengakui bahwa dirinya memang menerapkan disiplin ketat dalam mendidik anak, namun ia menyangkal tuduhan Edward yang menurutnya berlebihan.