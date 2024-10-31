Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Ungkap Bukti Penyekapan Edward Akbar di Bali

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |07:23 WIB
Kimberly Ryder Ungkap Bukti Penyekapan Edward Akbar di Bali
Kimberly Ryder dan Edward Akbar
A
A
A

JAKARTA - Polemik Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali ramai diperbincangkan. Keduanya menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 30 Oktober 2024, di mana saksi dari pihak Edward memberikan keterangan.

Sidang kali ini berfokus pada kesaksian dari sepupu Edward yang tinggal di Bali, yang memberikan keterangannya melalui sambungan Zoom untuk membantah tuduhan penyekapan. 

Kimberly dan kuasa hukumnya, Machi Ahmad, hadir langsung, sementara Edward memilih absen dan menyerahkan keterangan saksi sebagai tanggapannya terhadap tuduhan tersebut.

Kimberly Ryder Ungkap Bukti Penyekapan Edward Akbar di Bali
Kimberly Ryder Ungkap Bukti Penyekapan Edward Akbar di Bali

“Saksi menjelaskan kejadian pada 6 Mei di Polsek Payangan, berkaitan dengan dugaan penyekapan tersebut,” ujar Machi Ahmad kepada wartawan. Menurutnya, saksi Edward tidak mengetahui kejadian itu secara menyeluruh karena hanya datang ke rumah mereka di Bali setelah peristiwa tersebut terjadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
