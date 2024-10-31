Kimberly Ryder Ungkap Bukti Penyekapan Edward Akbar di Bali

JAKARTA - Polemik Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali ramai diperbincangkan. Keduanya menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 30 Oktober 2024, di mana saksi dari pihak Edward memberikan keterangan.

Sidang kali ini berfokus pada kesaksian dari sepupu Edward yang tinggal di Bali, yang memberikan keterangannya melalui sambungan Zoom untuk membantah tuduhan penyekapan.

Kimberly dan kuasa hukumnya, Machi Ahmad, hadir langsung, sementara Edward memilih absen dan menyerahkan keterangan saksi sebagai tanggapannya terhadap tuduhan tersebut.

“Saksi menjelaskan kejadian pada 6 Mei di Polsek Payangan, berkaitan dengan dugaan penyekapan tersebut,” ujar Machi Ahmad kepada wartawan. Menurutnya, saksi Edward tidak mengetahui kejadian itu secara menyeluruh karena hanya datang ke rumah mereka di Bali setelah peristiwa tersebut terjadi.