HOME CELEBRITY TV SCOOP

11 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Terakhir Gerbang KDI 2024

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |16:05 WIB
11 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Terakhir Gerbang KDI 2024
11 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Terakhir Gerbang KDI 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Panggung Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024 akan bergulir semakin panas dengan menyisakan 11 kontestan. Besok, mereka kembali tampil di panggung terakhir Gerbang KDI 2024.

Para kontestan yang akan tampil besok malam adalah Azril (Labuhan Batu Selatan), Karen (Ogan Komering Ilir), Andin (Ketapang), Ririn (Ciamis), Tenny (Rejang Lebong), Nuri (Pelalawan), Fania (Palembang), dan Firsa (Bangka Belitung).

Tiga kontestan lainnya adalah Iqbal (Seluma), Rommy (Jakarta), dan Ifa (Bulukumba). Jadi, jangan lewatkan kompetisi panas ke-11 kontestan tersebut menuju babak Kontes KDI 2024.

Gerbang KDI 2024
Panggung Terakhir Gerbang KDI 2024. (Foto: MNC Media)

Pekan lalu, langkah Andira asal Bantaeng dan Fanesha dari Sidoarjo harus terhenti di panggung Gerbang KDI 2024. Mereka tereliminasi setelah mendapatkan vote terendah. Karena itu, pastikan Anda memberikan voting untuk kontestan jagoan.

Penampilan 11 kontestan akan dinilai oleh juri artis yang terdiri dari Iis Dahlia, Inul Daratista, Iyeth Bustami, dan desainer Ivan Gunawan. Sementara Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Okky Lukman dipercaya memandu acara tersebut.

Pastikan Anda menjadi saksi lahirnya bintang dangdut masa depan dengan menonton Gerbang KDI di MNCTV Selalu di Hati, pada Kamis (31/10/2024), pukul 20.00 WIB.*

(SIS)

