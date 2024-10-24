Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

13 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang KDI 2024, Malam Ini Pukul 20.00 WIB

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |19:30 WIB
13 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang KDI 2024, Malam Ini Pukul 20.00 WIB
13 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang KDI 2024, Malam Ini Pukul 20.00 WIB. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Persaingan KDI 2024 bergulir semakin panas. Malam ini, 13 kontestan akan mengerahkan kemampuan terbaik mereka di Gerbang KDI 2024 agar bisa mengamankan posisi pada pekan depan. 

Deretan kontestan yang akan berkompetisi di Gerbang KDI 2024 malam ini adalah Andin (Ketapang), Andira (Bantaeng), Azril (Labuhan Batu Selatan), Bara (Bandung), Fanesha (Sidoarjo), Fania (Palembang), dan Firsa (Bangka Belitung).

Selanjutnya ada Ifa (Bulukumba), Iqbal (Seluma), Karen (Ogan Komering Ilir), Nuri (Pelalawan), Ririn (Ciamis), Rommy (Jakarta), dan Tenny (Rejang Lebong).

Gerbang KDI 2024
Gerbang KDI 2024. (Foto: MNC Media)

Pekan lalu, Bara (Bandung),  Hemalia (Karawang), dan Rima (Bandung) harus tereliminasi karena mendapatkan vote terendah. Karena itu, jangan lewatkan Gerbang KDI 2024 di MNCTV, pada Kamis (24/10/2024), pukul 20.00 WIB.

Penampilan 13 kontestan tersebut akan dinilai oleh para juri artis yang terdiri dari Hetty Koes Endang, Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Erie Suzan. Sementara Rita Sugiarto akan bertindak sebagai juri tamu.

