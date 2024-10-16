Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

16 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang KDI 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:30 WIB
16 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang KDI 2024
16 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang KDI 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sekitar 16 kontestan siap bersaing di Gerbang KDI 2024. Dalam babak ini mereka harus bersaing untuk menampilkan yang terbaik untuk bisa melaju ke babak berikutnya.

Kontestan yang akan bersaing di Gerbang KDI 2024 adalah Andin (Ketapang), Andira (Bantaeng), Azril (Labuhan Batu Selatan), Bara (Bandung), Fanesha (Sidoarjo), Fania (Palembang), Firsa (Bangka Belitung), dan Hemalia (Karawang).

Gerbang KDI 2024
Gerbang KDI 2024. (Foto: MNC Media)

Ada juga Ifa (Bulukumba), Iqbal (Seluma) , Karen (Ogan Komering Ilir), Nuri (Pelalawan), Rima (Bandung), Ririn (Ciamis), Rommy (Jakarta), dan Tenny (Rejang Lebong). Pekan lalu, Eka, Lesti, dan Pras harus tersisih dari Gerbang KDI 2024. 

Penampilan 16 kontestan akan dinilai oleh juri yang diisi oleh Iyeth Bustami, Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, dan Caren Delano. Sementara Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Okky Lukman didapuk menjadi host.

Karena itu, jangan lewatkan Gerbang KDI 2024 yang akan tayang di MNCTV, pada Kamis, 17 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097114/andin_juara_kdi_2024-wo1p_large.jpg
Andin Juara KDI 2024, Ingin Terus Berkarya di Industri Musik Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097134/grand_final_kdi_2024-YeHt_large.jpg
Penampilan Megah Andin dan Karen di Grand Final KDI 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/205/3097078/grand_final_kdi_2024-imdR_large.jpg
Andin vs Karen di Grand Final KDI 2024, Siapa Juara Pilihan Juri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/598/3096362/top_3_kdi_2024-xpYe_large.jpeg
Top 3 Siap Bersaing Menjadi Juara di Grand Final KDI 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/598/3094843/kontes_kdi_2024-kKE7_large.jpg
4 Kontestan Siap Bersaing di Dangdut F4antasy Kontes KDI 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/598/3092339/kontes_kdi_2024-IP8v_large.jpeg
Besok Malam, 5 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Kontes KDI 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement