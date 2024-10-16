16 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang KDI 2024

16 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang KDI 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sekitar 16 kontestan siap bersaing di Gerbang KDI 2024. Dalam babak ini mereka harus bersaing untuk menampilkan yang terbaik untuk bisa melaju ke babak berikutnya.

Kontestan yang akan bersaing di Gerbang KDI 2024 adalah Andin (Ketapang), Andira (Bantaeng), Azril (Labuhan Batu Selatan), Bara (Bandung), Fanesha (Sidoarjo), Fania (Palembang), Firsa (Bangka Belitung), dan Hemalia (Karawang).

Gerbang KDI 2024. (Foto: MNC Media)

Ada juga Ifa (Bulukumba), Iqbal (Seluma) , Karen (Ogan Komering Ilir), Nuri (Pelalawan), Rima (Bandung), Ririn (Ciamis), Rommy (Jakarta), dan Tenny (Rejang Lebong). Pekan lalu, Eka, Lesti, dan Pras harus tersisih dari Gerbang KDI 2024.

Penampilan 16 kontestan akan dinilai oleh juri yang diisi oleh Iyeth Bustami, Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, dan Caren Delano. Sementara Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Okky Lukman didapuk menjadi host.

Karena itu, jangan lewatkan Gerbang KDI 2024 yang akan tayang di MNCTV, pada Kamis, 17 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB.*

(SIS)