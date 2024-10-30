Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Najwa Shihab Sebut Jokowi Nebeng Pesawat TNI AU, Nikita Mirzani: Keterlaluan!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |02:30 WIB
Najwa Shihab Sebut Jokowi Nebeng Pesawat TNI AU, Nikita Mirzani: Keterlaluan!
Najwa Shihab Sebut Jokowi Nebeng Pesawat TNI AU, Nikita Mirzani: Keterlaluan! (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani menyebut Najwa Shihab ‘sok pintar’ dan ‘keterlaluan’ setelah jurnalis senior itu menyebut Joko Widodo ‘nebeng’ pesawat TNI AU ketika kembali ke Solo, pada 20 Oktober silam.

“Kadang-kadang Najwa Shihab sok kepintaran. Jadi tadi di jalan, aku buka-buka berita terkini dan ternyata dia lagi heboh gara-gara bilang Jokowi diantar ke Solo numpang pesawat TNI. Keterlaluan lo ya Najwa Shihab,” katanya.

Selang 6 hari setelah mengeluarkan pernyataan tersebut di Live Instagram, Nikita Mirzani mendadak viral di X dengan lebih dari 33.300 kicauan. Sebagian besar pengguna X bingung kenapa netizen membandingkan Niki dengan Najwa.

“Sebenarnya, sah-sah saja tidak sependapat dengan Mbak Nana dalam banyak isu. Tapi kalau degrading pengalaman dan kapasitan beliau sebagai jurnalis terus membandingkannya dengan Nikmir agak gimana ya,” kata @WidasSatyo.

Akun @satria_gigin menuliskan, “Nikmir berulah lagi. Kali ini, dia menyinggung Najwa Shihab terkait ‘nebeng’ pesawat TNI AU. Nikmir ini orangnya problematik. Selalu ikut campur masalah orang lain ditambah banyak netizen yang mendukung dia.”

Sindiran keras warganet lainnya datang dari @kualarona yang menuliskan, “Nikmir kata gue mah mending urus keluarga lo dulu. Lo benarin dulu tuh sebelum lo ngurusin orang.”

Najwa Shihab Bawakan Catatan Karya Pramoedya Ananta Toer
Najwa Shihab Sebut Jokowi Nebeng Pesawat TNI AU untuk Pulang ke Solo. (Foto: Okezone)

Sekadar informasi, Jokowi berencana memakai pesawat komersial saat kembali ke Solo. Namun Presiden Prabowo Subianto meminta agar Presiden ke-7 Indonesia itu menggunakan pesawat Boeing 737-800 NG milik TNI AU.

Menariknya lagi, TNI AU mengerahkan empat pesawat F-16 Fighting Falcon dan tiga pesawat T-50i Golden Eagle, serta pesawat Sukhoi SU-30 MK2 untuk ‘menemani’ perjalanan Jokowi kembali ke Solo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151298/najwa_shihab-rcE1_large.jpg
40 Hari Kepergian Ibrahim Assegaf, Najwa Shihab: Cinta yang Tak Pernah Luntur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143067/najwa_shihab-Tqkg_large.jpg
Dukungan Meutya Hafid untuk Najwa Shihab: Sahabat Kami Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142522/jovial_da_lopez-nzsO_large.jpg
Tahlilan di Rumah Najwa Shihab, Gaya Berdoa Jovial Da Lopez Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141467/najwa_shihab-eFHl_large.jpg
Najwa Shihab Ikhlaskan Kepergian Suami dan Anak: Mereka dalam Rengkuhan Tanah yang Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141414/najwa_shihab-2arH_large.jpg
Suami dan Anak Satu Liang Kubur, Najwa Shihab: Kini Mereka Saling Berdekapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141405/najwa_shihab-kU0s_large.jpg
Pesan Haru Najwa Shihab Usai Kepergian Suami
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement