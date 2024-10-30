Najwa Shihab Sebut Jokowi Nebeng Pesawat TNI AU, Nikita Mirzani: Keterlaluan!

JAKARTA - Nikita Mirzani menyebut Najwa Shihab ‘sok pintar’ dan ‘keterlaluan’ setelah jurnalis senior itu menyebut Joko Widodo ‘nebeng’ pesawat TNI AU ketika kembali ke Solo, pada 20 Oktober silam.

“Kadang-kadang Najwa Shihab sok kepintaran. Jadi tadi di jalan, aku buka-buka berita terkini dan ternyata dia lagi heboh gara-gara bilang Jokowi diantar ke Solo numpang pesawat TNI. Keterlaluan lo ya Najwa Shihab,” katanya.

Selang 6 hari setelah mengeluarkan pernyataan tersebut di Live Instagram, Nikita Mirzani mendadak viral di X dengan lebih dari 33.300 kicauan. Sebagian besar pengguna X bingung kenapa netizen membandingkan Niki dengan Najwa.

“Sebenarnya, sah-sah saja tidak sependapat dengan Mbak Nana dalam banyak isu. Tapi kalau degrading pengalaman dan kapasitan beliau sebagai jurnalis terus membandingkannya dengan Nikmir agak gimana ya,” kata @WidasSatyo.

Akun @satria_gigin menuliskan, “Nikmir berulah lagi. Kali ini, dia menyinggung Najwa Shihab terkait ‘nebeng’ pesawat TNI AU. Nikmir ini orangnya problematik. Selalu ikut campur masalah orang lain ditambah banyak netizen yang mendukung dia.”

Sindiran keras warganet lainnya datang dari @kualarona yang menuliskan, “Nikmir kata gue mah mending urus keluarga lo dulu. Lo benarin dulu tuh sebelum lo ngurusin orang.”

Najwa Shihab Sebut Jokowi Nebeng Pesawat TNI AU untuk Pulang ke Solo. (Foto: Okezone)

Sekadar informasi, Jokowi berencana memakai pesawat komersial saat kembali ke Solo. Namun Presiden Prabowo Subianto meminta agar Presiden ke-7 Indonesia itu menggunakan pesawat Boeing 737-800 NG milik TNI AU.

Menariknya lagi, TNI AU mengerahkan empat pesawat F-16 Fighting Falcon dan tiga pesawat T-50i Golden Eagle, serta pesawat Sukhoi SU-30 MK2 untuk ‘menemani’ perjalanan Jokowi kembali ke Solo.