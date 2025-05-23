Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Haru Najwa Shihab Usai Kepergian Suami

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |17:02 WIB
Pesan Haru Najwa Shihab Usai Kepergian Suami
(Foto: IG Najwa)
JAKARTA - Najwa Shihab menyampaikan ungkapan duka lewat sebuah pesan menyentuh berjudul Tempat Keduanya Luruh di akun Instagram miliknya. Dalam pesan tersebut, Najwa mengungkapkan rasa kehilangan atas kepergian suami tercinta, Ibrahim Sjarief Assegaf.

Lewat kalimat-kalimat puitis, Najwa menggambarkan sosok sang suami sebagai penunjuk arah dan tempat berpulang. 

“Ibrahim adalah penunjuk arah kami, ketenangan kami, rumah kami,” tulis Najwa, Jumat (23/5/2025). 

Najwa Shihab
Najwa Shihab

Ibrahim Sjarief Assegaf dimakamkan satu liang dengan Namiyah, putri Najwa Shihab yang lebih dulu meninggal. Najwa membayangkan momen pertemuan ayah dan anak perempuannya di alam yang lebih tenang, lebih utuh.

“Kami bayangkan ia meraih tangan ayahnya, ‘Abi, sini… Namiyah sudah di sini.’ Pertemuan yang tak bisa diberikan dunia kepada mereka, dan dipenuhi oleh dunia berikutnya – dengan lembut, seutuhnya,” sambung Najwa.

Najwa juga menyampaikan terima kasih atas seluruh doa, kiriman bunga, serta pesan cinta yang diterima dari berbagai pihak. Ia mengakui bahwa dukungan tersebut menjadi penopang di saat-saat paling rapuh. “Cinta kalian menyangga kami saat kami tak punya daya untuk berdiri,” tulisnya.

 

