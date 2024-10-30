Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Jalani Pemeriksaan Kasus Vadel Badjideh, Senang karena Hal Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:56 WIB
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani kembali hadir di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, Rabu (30/10/2024), untuk menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Vadel Badjideh. Ia tiba sekitar pukul 13.23 WIB, ditemani kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.

Kehadirannya kali ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang sebagai saksi karena status kasusnya telah naik ke tahap penyidikan.

"Hari ini dipanggil untuk BAP ulang sebagai saksi karena kasusnya sudah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi alhamdulillah prosesnya sesuai yang diharapkan, dan hari ini dipanggil untuk datang," ujar Nikita di Polres Jakarta Selatan.

Nikita mengaku senang menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik sebagai tanda adanya kemajuan dalam kasus tersebut.

"Senang, berarti apa yang dilaporkan memang memiliki unsur pidana. Alhamdulillah," tambahnya.

Ia merasa doanya terkabul setelah memanjatkannya saat umrah, salah satunya agar laporan tersebut bisa berlanjut ke tahap penyidikan.

Telusuri berita celebrity lainnya
