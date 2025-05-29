Dukungan Meutya Hafid untuk Najwa Shihab: Sahabat Kami Kuat

JAKARTA - Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, turut memberikan dukungan moril kepada sahabatnya, Najwa Shihab, di hari ke tujuh kepergian suaminya, Ibrahim Sjarief Assegaf.

Dukungan itu disampaikan Meutya melalui unggahan di Instagram resminya @meutya_hafid. Meutya mengunggah foto dirinya bersama Najwa yang duduk di sebuah sofa.

Meutya berada di belakang Najwa sambil menggenggam erat tangan sang sahabat seraya memberi dukungan. Foto Najwa dan Meutya pun bernuansa hitam putih seakan menggambarkan duka mendalam atas kepergian orang terkasih.

Dukungan Meutya Hafid untuk Najwa Shihab: Sahabat Kami Kuat (Foto: IG Meutya Hafid)

"Sahabat kami, Najwa, telah kuat dan Insya Allah akan terus kuat," tulis Meutya Hafid dikutip Kamis (29/5/2025).

Momen dua sahabat itu kemudian mengundang beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai persahabatan keduanya tak lekang oleh waktu.

Tak sedikit pula yang masih memberikan doa untuk Najwa Shihab selaku istri almarhum Baim.

"Yang tabah kak Nana," tulis @abdul***.

"Peluk untuk Najwa," tulis @amel***.

"Terima kasih kak Meutya yang selalu ada untuk kak Nana," tulis yang lainnya.