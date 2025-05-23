Suami dan Anak Satu Liang Kubur, Najwa Shihab: Kini Mereka Saling Berdekapan

Suami dan Anak Satu Liang Kubur, Najwa Shihab: Kini Mereka Saling Berdekapan (Foto: IG Najwa)

JAKARTA - Najwa Shihab merasakan duka mendalam setelah sang suami, Ibrahim Sjarief Assegaf meninggal dunia pada Selasa (20/5/2025). Ibrahim tutup usia usai mengalami stroke dan dimakamkan pada Rabu (21/5/2025).

Lewat unggahan Instagram-nya, @najwashihab, presenter sekaligus jurnalis ini menuliskan pesan harunya untuk sang suami yang kini telah dimakamkan bersama mendiang putrinya, Namiyah. Lewat pesan itu, Najwa mengenang sosok suami dan juga anak yang kini telah menghadap sang ilahi.

“Tempat Keduanya Luruh. Kami mendekap tangannya, juga hatinya. Ibrahim adalah penunjuk arah kami, ketenangan kami, rumah kami. Sedangkan Namiyah hanya bersama kami selama satu hari, tapi ia menetap di hati kami, selamanya,” tulis Najwa, Jumat (23/5/2025).

Dalam pesan itu, Najwa seolah menggambarkan bagaimana mendiang Ibrahim dan putrinya kini bersama-sama. Ungkapan hati Najwa Shihab ini begitu menyentuh para netizen.

“Kini mereka saling berdekapan-ayah dan anak perempuannya, satu kehidupan penuh, satunya helaan napas singkat, dalam rengkuhan tanah yang sama,” ungkap Najwa.

Najwa Shihab mengucapkan rasa terima kasihnya pada publik juga sahabat yang mendoakan dan menguatkannya di momen ini. Dalam pesan singkat itu, ia mencurahkan isi hatinya yang akan selalu menyayangi sang suami dan putrinya meski telah tiada.

“Terima kasih atas semua doa, harum bunga, dan pesan-pesan, cinta kalian menyangga kami saat kami tak punya daya untuk berdiri,” tambah Najwa.