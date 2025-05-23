Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami dan Anak Satu Liang Kubur, Najwa Shihab: Kini Mereka Saling Berdekapan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |17:16 WIB
Suami dan Anak Satu Liang Kubur, Najwa Shihab: Kini Mereka Saling Berdekapan
Suami dan Anak Satu Liang Kubur, Najwa Shihab: Kini Mereka Saling Berdekapan (Foto: IG Najwa)
A
A
A

JAKARTA - Najwa Shihab merasakan duka mendalam setelah sang suami, Ibrahim Sjarief Assegaf meninggal dunia pada Selasa (20/5/2025). Ibrahim tutup usia usai mengalami stroke dan dimakamkan pada Rabu (21/5/2025).

Lewat unggahan Instagram-nya, @najwashihab, presenter sekaligus jurnalis ini menuliskan pesan harunya untuk sang suami yang kini telah dimakamkan bersama mendiang putrinya, Namiyah. Lewat pesan itu, Najwa mengenang sosok suami dan juga anak yang kini telah menghadap sang ilahi.

“Tempat Keduanya Luruh. Kami mendekap tangannya, juga hatinya. Ibrahim adalah penunjuk arah kami, ketenangan kami, rumah kami. Sedangkan Namiyah hanya bersama kami selama satu hari, tapi ia menetap di hati kami, selamanya,” tulis Najwa, Jumat (23/5/2025).

Najwa Shihab
Suami dan Anak Satu Liang Kubur, Najwa Shihab: Kini Mereka Saling Berdekapan (Foto: IG Najwa)

Dalam pesan itu, Najwa seolah menggambarkan bagaimana mendiang Ibrahim dan putrinya kini bersama-sama. Ungkapan hati Najwa Shihab ini begitu menyentuh para netizen.

“Kini mereka saling berdekapan-ayah dan anak perempuannya, satu kehidupan penuh, satunya helaan napas singkat, dalam rengkuhan tanah yang sama,” ungkap Najwa.

Najwa Shihab mengucapkan rasa terima kasihnya pada publik juga sahabat yang mendoakan dan menguatkannya di momen ini. Dalam pesan singkat itu, ia mencurahkan isi hatinya yang akan selalu menyayangi sang suami dan putrinya meski telah tiada.

“Terima kasih atas semua doa, harum bunga, dan pesan-pesan, cinta kalian menyangga kami saat kami tak punya daya untuk berdiri,” tambah Najwa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151298/najwa_shihab-rcE1_large.jpg
40 Hari Kepergian Ibrahim Assegaf, Najwa Shihab: Cinta yang Tak Pernah Luntur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143067/najwa_shihab-Tqkg_large.jpg
Dukungan Meutya Hafid untuk Najwa Shihab: Sahabat Kami Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142522/jovial_da_lopez-nzsO_large.jpg
Tahlilan di Rumah Najwa Shihab, Gaya Berdoa Jovial Da Lopez Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141467/najwa_shihab-eFHl_large.jpg
Najwa Shihab Ikhlaskan Kepergian Suami dan Anak: Mereka dalam Rengkuhan Tanah yang Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141405/najwa_shihab-kU0s_large.jpg
Pesan Haru Najwa Shihab Usai Kepergian Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/33/3141184/najwa_shihab-jIzw_large.jpg
Terungkap Permintaan Terakhir Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Sebelum Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement