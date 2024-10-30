Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Bongkar Kondisi Terkini Lolly

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |17:35 WIB
Nikita Mirzani Bongkar Kondisi Terkini Lolly
Nikita Mirzani Bongkar Kondisi Terkini Lolly (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani memberikan kabar terbaru mengenai kondisi putrinya, Laura Meizani, yang saat ini berada di rumah aman di bawah pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPPA). 

Sejak 19 September 2024, Laura berada di tempat tersebut setelah dijemput dari sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Nikita mengaku tetap menjalin komunikasi dengan putrinya melalui panggilan telepon.

"Saya komunikasi langsung lewat telepon. Laura juga berkomunikasi melalui pihak dinas PPPA di sana," kata Nikita di Polres Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Nikita Mirzani Bongkar Kondisi Terkini Lolly
Nikita Mirzani Bongkar Kondisi Terkini Lolly

Saat ditanya lebih lanjut tentang isi obrolan mereka, Nikita memilih untuk tidak memberi banyak detail. Dia juga menolak menanggapi pertanyaan apakah Laura sudah menyadari kesalahannya.

"Itu nanti saja," jawabnya singkat.

Sebagai seorang ibu, Nikita menegaskan bahwa dia sudah memaafkan Laura, bahkan tanpa permintaan maaf dari sang putri.

"Pasti, aku mah sudah maafin, gak perlu dia minta maaf," ungkap Nikita.

Nikita juga menyampaikan bahwa kondisi Laura semakin baik dan stabil. Nikita bahkan mengirimkan beberapa video wawancara dari keluarga Vadel Badjideh dan Mami Eda—sosok yang sempat merawat Laura saat tinggal di Inggris. Menurut Nikita, video tersebut membuka mata Laura untuk melihat kebenaran.

"Alhamdulillah, kondisi Laura semakin membaik. Saya kirimkan video-video yang beredar ke Laura, dan akhirnya matanya terbuka. Apalagi setelah melihat wawancara dari bapaknya dan juga keluarga Eda, dia jadi bisa melihat sendiri," kata Nikita.

Meski Nikita belum bertanya langsung mengenai reaksi Laura terhadap video tersebut, ia mengungkapkan bahwa Laura merasa kecewa.

"Saya gak tanya komentarnya, tapi dia merasa kecewa. Orang yang dia bela, sampai mungkin berseberangan dengan ibunya, ternyata berbicara seperti itu," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/33/3181773//vadel_badjideh-5364_large.jpg
Banding Ditolak, Hukuman Vadel Badjideh Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/33/3181695//happy_salma-ROut_large.jpg
Happy Salma Bangga Tampil Cantik Tanpa Operasi Plastik: Itu Pilihan Hidup Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/205/3181619//audira_putri-SRum_large.JPG
Ingin Jujur dengan Diri Sendiri, Audira Putri Rilis Single Balada Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181615//ibrahim_risyad-Xwuc_large.JPG
Takut Riba, Ibrahim Risyad Terapkan Prinsip Anti-Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/205/3181612//album_mahalini-halF_large.JPG
Album Terbaru Koma Mahalini Masuk Top Albums Debut Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181594//bedu_di_pa_jaksel-j0Bd_large.jpg
Resmi Cerai, Bedu Siap Nafkahi Anak dan Mantan Istri hingga Rp50 Juta Per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement