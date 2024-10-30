Nikita Mirzani Bongkar Kondisi Terkini Lolly

JAKARTA - Nikita Mirzani memberikan kabar terbaru mengenai kondisi putrinya, Laura Meizani, yang saat ini berada di rumah aman di bawah pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPPA).

Sejak 19 September 2024, Laura berada di tempat tersebut setelah dijemput dari sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Nikita mengaku tetap menjalin komunikasi dengan putrinya melalui panggilan telepon.

"Saya komunikasi langsung lewat telepon. Laura juga berkomunikasi melalui pihak dinas PPPA di sana," kata Nikita di Polres Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut tentang isi obrolan mereka, Nikita memilih untuk tidak memberi banyak detail. Dia juga menolak menanggapi pertanyaan apakah Laura sudah menyadari kesalahannya.

"Itu nanti saja," jawabnya singkat.

Sebagai seorang ibu, Nikita menegaskan bahwa dia sudah memaafkan Laura, bahkan tanpa permintaan maaf dari sang putri.

"Pasti, aku mah sudah maafin, gak perlu dia minta maaf," ungkap Nikita.

Nikita juga menyampaikan bahwa kondisi Laura semakin baik dan stabil. Nikita bahkan mengirimkan beberapa video wawancara dari keluarga Vadel Badjideh dan Mami Eda—sosok yang sempat merawat Laura saat tinggal di Inggris. Menurut Nikita, video tersebut membuka mata Laura untuk melihat kebenaran.

"Alhamdulillah, kondisi Laura semakin membaik. Saya kirimkan video-video yang beredar ke Laura, dan akhirnya matanya terbuka. Apalagi setelah melihat wawancara dari bapaknya dan juga keluarga Eda, dia jadi bisa melihat sendiri," kata Nikita.

Meski Nikita belum bertanya langsung mengenai reaksi Laura terhadap video tersebut, ia mengungkapkan bahwa Laura merasa kecewa.

"Saya gak tanya komentarnya, tapi dia merasa kecewa. Orang yang dia bela, sampai mungkin berseberangan dengan ibunya, ternyata berbicara seperti itu," jelasnya.