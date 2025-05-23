Najwa Shihab Ikhlaskan Kepergian Suami dan Anak: Mereka dalam Rengkuhan Tanah yang Sama

JAKARTA – Najwa Shihab tengah dilanda duka mendalam setelah sang suami tercinta, Ibrahim Sjarief Assegaf, meninggal dunia pada Selasa (20/5/2025). Ibrahim mengembuskan napas terakhir usai mengalami stroke akibat pendarahan otak, dan sempat mendapat perawatan intensif di RS Pusat Otak Nasional, Jakarta. Ia dimakamkan pada Rabu (21/5/2025).

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @najwashihab, jurnalis sekaligus presenter ini menuliskan pesan penuh haru untuk sang suami yang kini dimakamkan berdampingan dengan mendiang putri mereka, Namiyah.

“Tempat Keduanya Luruh. Kami mendekap tangannya, juga hatinya. Ibrahim adalah penunjuk arah kami, ketenangan kami, rumah kami. Sedangkan Namiyah hanya bersama kami selama satu hari, tapi ia menetap di hati kami, selamanya,” tulis Najwa pada Jumat (23/5/2025).

Dalam unggahan tersebut, Najwa menggambarkan kepergian dua orang terkasih yang kini beristirahat bersama. Ia membayangkan momen pertemuan antara ayah dan anak perempuannya yang tak sempat terjadi di dunia, namun akhirnya dipertemukan dalam keabadian.

“Kini mereka saling berdekapan – ayah dan anak perempuannya, satu kehidupan penuh, satunya helaan napas singkat, dalam rengkuhan tanah yang sama,” tulisnya.