Paula Verhoeven Bantah Isu Selingkuh, Baim Wong Siap Beberkan Bukti

JAKARTA - Paula Verhoeven memberi klarifikasi terkait tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan suaminya, Baim Wong. Melalui video di Instagram pribadinya, Paula dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Menanggapi klarifikasi Paula, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, menyatakan bahwa Paula berhak membantah tuduhan itu.

“Saya cuma bisa ketawa. Dalam proses hukum, bantahan itu sah-sah saja. Bahkan, kalau mau menggugat balik juga boleh,” ujar Fahmi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2024).

Namun, Fahmi memastikan bahwa pihaknya tetap pada pernyataan awal dan siap membawa bukti serta saksi ke persidangan.

“Nanti, saat pembuktian di pengadilan, semuanya akan terlihat,” ungkap Fahmi.

Ketika ditanya apakah bukti yang dimiliki sampai mengarah pada hubungan intim, Fahmi menjawab dengan berhati-hati.

“Pertanyaannya keliru. Kalau orang memahami syariat Islam, pertanyaan seperti itu tak perlu ditanyakan. Dalam Islam, seorang istri keluar rumah saja wajib seizin suami. Itu sudah jelas ada aturannya,” jelasnya, menegaskan bahwa ia tidak ingin merinci lebih lanjut.