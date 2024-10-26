Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Bantah Isu Selingkuh, Baim Wong Siap Beberkan Bukti

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |19:05 WIB
Paula Verhoeven Bantah Isu Selingkuh, Baim Wong Siap Beberkan Bukti
Paula Verhoeven
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven memberi klarifikasi terkait tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan suaminya, Baim Wong. Melalui video di Instagram pribadinya, Paula dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Menanggapi klarifikasi Paula, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, menyatakan bahwa Paula berhak membantah tuduhan itu. 

“Saya cuma bisa ketawa. Dalam proses hukum, bantahan itu sah-sah saja. Bahkan, kalau mau menggugat balik juga boleh,” ujar Fahmi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2024).

Paula Verhoeven Bantah Isu Selingkuh, Baim Wong Siap Beberkan Bukti
Paula Verhoeven Bantah Isu Selingkuh, Baim Wong Siap Beberkan Bukti

Namun, Fahmi memastikan bahwa pihaknya tetap pada pernyataan awal dan siap membawa bukti serta saksi ke persidangan. 

“Nanti, saat pembuktian di pengadilan, semuanya akan terlihat,” ungkap Fahmi.

Ketika ditanya apakah bukti yang dimiliki sampai mengarah pada hubungan intim, Fahmi menjawab dengan berhati-hati. 

“Pertanyaannya keliru. Kalau orang memahami syariat Islam, pertanyaan seperti itu tak perlu ditanyakan. Dalam Islam, seorang istri keluar rumah saja wajib seizin suami. Itu sudah jelas ada aturannya,” jelasnya, menegaskan bahwa ia tidak ingin merinci lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141640/paula_verhoeven-3kz1_large.jpg
Kangen Berat, Kiano Tiger Wong Cium dan Tidur Dipelukan Paula Verhoeven
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement