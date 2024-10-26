Dimas Andrean Geram Fotonya Dicatut sebagai Selingkuhan Paula Verhoeven

JAKARTA - Dimas Andrean merasa sangat kesal setelah fotonya digunakan oleh sebuah kanal YouTube untuk berita terkait dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan Baim Wong.

Kanal YouTube bernama Sensasi Seleb itu mencantumkan foto Dimas yang telah diblur dan disandingkan dengan foto Baim dan Paula sebagai thumbnail kontennya. Judul yang provokatif berbunyi, “Terkuak Ciri-ciri Selingkuhan Paula Verhoeven: Gondrong dan Jelek Tak Seganteng Baim Wong!”

Isi konten tersebut mengarahkan dugaan perselingkuhan Paula dengan seorang pria berinisial N yang memiliki ciri-ciri tertentu. Meski tak disebutkan namanya, Dimas merasa yakin foto yang dipakai adalah miliknya, yang pernah ia unggah di akun Instagram-nya.

Dimas Andrean Geram Fotonya Dicatut sebagai Selingkuhan Paula Verhoeven

“Tolong para pencari Adsense ini bijak bikin thumbnail. Jangan asal catut foto orang tanpa izin,” tulis Dimas di Instagram Story-nya, Sabtu (26/10/2024).

Dimas semakin kesal karena fotonya digunakan dalam pemberitaan negatif yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Saking marahnya, ia bahkan berpikir untuk mencari tahu siapa pemilik kanal YouTube tersebut.

“Berita negatif orang, foto gue yang dicatut terus dikatain jelek lagi. Ah, bangke media lawak ini. Gue cari kali ya,” ungkapnya.