HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Koma, Berhenti Sebelum Mati: Misteri Gunung Dempo

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |00:24 WIB
JAKARTA - Film Koma, Berhenti Sebelum Mati adalah drama misteri terbaru yang menawarkan pengalaman unik bagi penonton horor di Indonesia. Disutradarai oleh Kin Jun, film ini menghadirkan petualangan mendebarkan dari tiga remaja yang berkunjung ke Gunung Dempo, Sulawesi Selatan, demi membuat konten horor di media sosial.

Ketiga remaja itu, yaitu Nita (Nadya Yasmien), Karina (Andi Viola), dan Ronu (Robert Chaniago Timor), menghadapi berbagai konflik, mulai dari masalah percintaan hingga ujian kekompakan sebagai sebuah tim. 

Namun, suasana menjadi semakin mencekam saat mereka bertemu dengan sosok misterius bernama Kevin, yang diperankan oleh Emiliano Cortizo. Karakter Kevin yang dingin dan penuh rahasia menambah ketegangan hingga akhir cerita.

Gunung Dempo, dengan segala misterinya, menjadi medan penuh teka-teki bagi mereka. Hingga suatu hari, mereka mengalami kecelakaan mobil di sebuah jurang yang menyebabkan mereka koma. Perjalanan ketiganya diwarnai dengan berbagai kejadian tak terduga, dan alur cerita yang sulit ditebak membuat penonton akan terus merasa penasaran hingga akhir.

Diproduksi oleh Troy Star Pictures, film ini menawarkan kisah yang mampu membuat penonton terhanyut, dengan momen-momen dramatis yang menyentuh di penghujung cerita. Emiliano Cortizo, saat Gala Premier di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, menyatakan rasa puasnya dengan hasil akhir film ini. 

“Hasilnya lebih bagus dari ekspektasi kita, luar biasa. Semua yang menonton sepertinya senang,” ucap Emiliano.

 Ia menambahkan bahwa proses mendalami karakter Kevin tidak terlalu sulit, dengan menjadikan film Twilight sebagai referensi untuk perannya.

Sementara itu, Nadya Yasmien, pemeran Nita, mengungkapkan berbagai tantangan yang dialami selama proses syuting di kawasan Cagar Alam. 

 

