Sinopsis Film The Legend of Hercules

JAKARTA – Sinopsis film The Legend of Hercules akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Legend of Hercules adalah film fantasi aksi yang rilis pada 10 Januari 2014. Film ini menceritakan kisah asal-usul pahlawan mitos Yunani, Hercules. Film ini diproduksi oleh Paramount Pictures dan MGM Studios.

The Legend of Hercules disutradarai oleh Renny Harlin, ditulis oleh Daniel Giat bersama Sean Hood, dan dibintangi oleh Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, dan Liam Garrigan.

Film ini menuai respon yang beragam dari para kritikus. Film ini mendapat rating 4,3/10 dari 56 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 5% penerimaan dari 82 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Film The Legend of Hercules

Sinopsis The Legend of Hercules

Menampilkan latar waktu 1200 SM di Yunani Kuno, film bermula dengan kisah Raja Amphitryon dari Tiryns yang menaklukan banyak kerajaan untuk memuaskan rasa hausnya akan kekuasaan.

Melihat itu, Ratu Alcmene, istrinya, muak dan berdoa kepada Hera agar mendapat solusi. Suami Hera, Zeus, akhirnya menghamili Alcmene dengan putra setengah dewa yang akan menyelamatkan rakyatnya.

Raja Amphitryon menamai putranya tersebut Alcides walaupun Ratu Alcmene diam-diam mengakui nama asli putranya Hercules. Dua puluh tahun kemudian Pangeran Alcides atau Hercules tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan.

Di suatu perjalanan, Hercules bersama Pangeran Iphicles, kakak laki-lakinya, diserang oleh seekor singa Nemea yang sangat kuat. Akan tetapi singa tersebut berhasil dicekik mati oleh Hercules. Namun kakaknya, Pangeran Iphicles, mengaku kalau dirinya yang mengalahkan singa itu.

Hercules menjalin asmara dengan Putri Hebe dari Kreta, namun tidak direstui oleh Raja Amphitryon karena sang raja ingin menjodohkan Putri Hebe dengan Pangeran Iphicles. Sementara Hercules dikirim ke sebuah kampanye militer di Mesir.