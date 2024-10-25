Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 101

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 101 bercerita tentang Yasmin yang meminta Alysa untuk mengaku kalau dirinyalah yang telah menabrak Prasetyo. Kali ini, Alysa tak lagi bisa mengelak dari kesalahannya.

Yasmin tahu Alysa menabrak Prasetyo karena tahu perselingkuhan pria tersebut dengan Ajeng. Fakta itu membuat Yasmin ragu apakah Alysa juga yang menyuruh Prasetyo untuk menembak Romeo.

Sementara itu, Ajeng meminta Alysa untuk menjauh dari Nathan. Namun dia menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Dilain pihak, Baskara datang menemui Prasetyo untuk mengetahui siapa yang menyuruhnya menembak Romeo.

Namun pria itu tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan karena Prasetyo hilang ingatan. Baskara kemudian meminta tim dokter untuk menjalankan serangkaian tes guna memastikan Prasetyo benar-benar hilang ingatan.

Prasetyo yang merasa mendapat tekanan kemudian mengamuk dan minta untuk dibawa pulang. Sementara itu, Romeo merasa lega karena bukan Baskara yang mau mencelakai dirinya.