HOME CELEBRITY MUSIK

More On Mumbles Tersanjung Masuk Nominasi Indonesian Music Awards 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |01:18 WIB
More On Mumbles Tersanjung Masuk Nominasi Indonesian Music Awards 2024
More On Mumbles Tersanjung Masuk Nominasi Indonesian Music Awards 2024 (Foto: Ist)
JAKARTA - Band alternatif asal Yogyakarta, More On Mumbles, berhasil masuk nominasi untuk kategori Alternative Song of The Year di Indonesian Music Awards 2024 (IMA 2024). 

Ajang yang diselenggarakan oleh Langit Musik dan RCTI, merupakan ajang yang memberikan apresiasi bagi para musisi Indonesia atas kontribusi dan karya mereka di industri musik Tanah Air.

Awan, salah satu anggota More On Mumbles, mengungkapkan rasa bahagia dan bangganya atas nominasi ini. Ia merasa tersanjung bisa masuk dalam nominasi IMA 2024.

“Yang jelas tersanjung karena kami bisa ada bersama musisi yang kami ikuti perjalanannya, jadi ini seru sekali,” ungkap Awan. “Kami juga senang banget karena dari Yogyakarta, kami bisa dapat apresiasi sebesar ini dari Langit Musik dan RCTI. Di nominasi ini juga ada musisi dari Bali dan Malang, jadi musisi daerah benar-benar mendapat perhatian di Indonesian Music Awards.”

IMA 2024
IMA 2024

Nominasi ini, menurut Awan, menjadi motivasi baru bagi More On Mumbles untuk terus berkarya dengan semangat dan kreativitas. Mereka berharap kesempatan ini bisa menjadi "bahan bakar" yang membawa mereka untuk terus menghasilkan musik yang menarik dan menginspirasi.

Dalam IMA 2024, More On Mumbles akan bersaing dengan Lomba Sihir - Selamanya, Bilal Indrajaya - Nelangsa Pasar Turi, Coldiac - Jangan Pernah Berubah, dan Dreane - Take Me dalam kategori Alternative Song of The Year di Indonesian Music Awards 2024

