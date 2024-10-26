Daftar Lengkap Nominasi IMA 2024, Ada 2 Kategori Baru

JAKARTA - Ajang Indonesian Music Awards akan kembali digelar pada 25 November mendatang. Tahun ini, IMA menghadirkan dua kategori baru, Dangdut/Pop Lokal Of the Year dan Nada Sambung Pribadi Duo/Group Of the Year.

Penambahan itu dilakukan karena penikmat musik dangdut dapat dikatakan cukup masif di Indonesia. Dengan begitu, IMA 2024 akan memiliki total 16 nominasi di mana satu di antaranya merupakan penghargaan Lifetime Achievement.

Tak hanya menambah nominasi, panggung IMA 2024 juga akan dimeriahkan kolaborasi musisi lintas generasi dan genre. Anda bisa mendukung musisi favorit Anda dengan melakukan voting sepanjang 25 Oktober hingga 23 November 2024.

Satu lagi yang layak Anda nantikan adalah momen nostalgia yang akan tersaji lewat nominasi Throwback Hits of The Year. Berikut daftar lengkap nominasi Indonesian Music Awards 2024:

1.Song of The Year

Adrian Khalif & Juicy Luicy - Sialan

Bernadya - Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan

Sal Priadi - Dari Planet Lain

Maliq & D'Essentials - Kita Bikin Romantis

Tiara Andini - Kupu-Kupu

2.Collaboration of The Year

Ramengvrl & Cinta Laura - Bossy

Rossa & Ariel Noah - Nada Nada Cinta

Lesti & Judika - Bukan Karena Tak Cinta

Melly Goeslaw & Nike Ardilla - Bertemu Kembali

Rizky Febian & Mahalini - Bermuara

3.Breakthrough Artist of The Year

Adrian Khalif

Bernadya

Meiska

Salma Salsabil

Nadhif Basalamah

4.Social Media Artist of The Year

Yura Yunita