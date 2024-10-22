Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 141

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 141 bercerita tentang Vera yang tak kunjung pulang hingga Rossa, Faris, dan Suryani cemas. Namun setelah siuman, Vera memutuskan kembali ke rumah.

Di lain pihak, Rossa dan Suryani semakin kesal pada Emma yang mereka yakini sebagai dalang raibnya bayi Lia. Suryani bahkan menduga Emma terlibat dalam kematian Dharma, sementara masih Emma masih menuduh Faris.

Sementara itu, Alvino kembali bertengkar hebat dengan Emma karena perempuan itu menyembunyikan fakta terkait kematian Lia. Emma kemudian mengajak Alvino melihat laporan yang dia buat untuk menuduh Rossa sebagai pembunuh.

Suryani menemukan tiket pesawat milik Vera dengan tujuan Australia. Perempuan itu tampaknya ingin menyusul Irwan ke Negeri Kangguru meski tahu ada risiko dirinya akan ditolak oleh pria itu.

Walaupun marah, Suryani dan Rossa akhirnya merelakan kepergian Vera. Di saat bersamaan, Faris mengajak Rossa bertemu dengan saksi kematian Dharma. Itu menjadi cara jitu Faris untuk membuktikan dirinya tidak membunuh Dharma.