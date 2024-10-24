Sinopsis Film Twinkle Twinkle Lucky Stars

JAKARTA - Sinopsis film Twinkle Twinkle Lucky Stars akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Twinkle Twinkle Lucky Star adalah film laga komedi asal Hongkong, yang dirilis pada tahun 1985.

Film ini disutradarai sekaligus dibintangi oleh Sammo Hung dan ditulis oleh Barry Wong. Tak hanya Sammo Hung, film ini juga dibintangi oleh Jackie Chan, Yuen Biao, Eric Tsang, Richard Ng, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat pengguna sebesar 50% berdasarkan 2,500+ peringkat, dengan peringkat rata - rata 3,2/5.

Film ketiga dari trilogi ‘Lucky Star’ ini kembali mengisahkan Lucky Stars, sebuah kelompok yang konyol dan ceroboh namun sangat beruntung. Mereka diberikan tugas untuk melindungi dua saksi penting, Woo Ba-wah (Sibelle Hu) dan Wang Yi-ching (Rosamund Kwan).

Kedua wanita itu menjadi sasaran gembong kriminal yang berusaha menghabisi mereka sebelum mereka sempat memberikan kesaksian.

Misi ini melibatkan Kidstuff dan timnya ke dalam berbagai situasi yang lucu dan berisiko. Bersama-sama, mereka menghadapi musuh-musuh yang kuat, melakukan aksi perkelahian yang epik, dan tentu saja, menciptakan banyak kekonyolan sepanjang perjalanan.

Di tengah berbagai kesalahpahaman, perkelahian, dan upaya melindungi saksi, mereka juga terjebak dalam beragam skenario komedi romantis, dimana anggota tim Lucky Stars berusaha mendapatkan perhatian dari dua wanita yang mereka lindungi.

Keadaan semakin rumit ketika mereka menyadari bahwa para penjahat ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang mereka pikirkan.

Aksi dalam film ini semakin menarik ketika Muscles dan Ricky bergabung dengan Lucky Stars untuk melawan para penjahat.

Jackie Chan, yang berperan sebagai Muscles, menyuguhkan aksi khasnya melalui adegan pertarungan akrobatik yang menakjubkan, sementara Sammo Hung menambahkan sentuhan komedi fisik dan koreografi pertarungan yang cemerlang.