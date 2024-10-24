Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Woman Of The Hour: Ketika Pembunuh Berantai Ikutan Dating Show

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |22:30 WIB
Sinopsis Film Woman Of The Hour: Ketika Pembunuh Berantai Ikutan <i>Dating Show</i>
Sinopsis Film Woman Of The Hour: Ketika Pembunuh Berantai Ikutan Dating Show. (Foto: Netflix)
JAKARTA - Sinopsis film Woman Of The Hour akan dibahas dalam artikel ini. Film yang disutradarai dan dibintangi oleh Anna Kendrick ini berkisah tentang pertemuan perempuan muda dengan seorang pembunuh berantai lewat acara TV berjudul Dating Game Killer.

Film ini sebenarnya diadaptasi dari kisah nyata tentang pembunuh berantai bernama Rodney Alcala yang ikutan dating show. Semuanya bermula ketika Alcala mengikuti program The Dating Game, pada 13 September 1978. 

Kala itu, Jim Lange sang host memperkenalkan Alcala sebagai fotografer sukses yang hobby terjun payung dan mengendarai sepeda motor. Namun yang tak diketahui banyak orang, dia adalah pembunuh berantai yang telah menghilangkan banyak nyawa. 

Woman of the Hour
Sinopsis film Woman of the Hour: Ketika Pembunuh Berantai Ikutan Dating Show. (Foto: Netflix)

Alcala kemudian berkenalan dengan Cheryl Bradshaw yang menjadi teman kencannya dalam program tersebut. Secara fisik, tak ada hal mencurigakan dari Alcala. Dia punya wajah tampan memesona yang membuat banyak perempuan tertarik padanya. 

Sebelum muncul di The Dating Game, Rodney Alcala sudah memiliki catatan kriminal yang mengerikan. Ia diyakini melakukan ratusan tindak pidana seksual yang membuatnya keluar masuk penjara sejak remaja.

Dia mulai terlibat kasus hukum saat membujuk remaja putri 8 tahun masuk ke dalam mobilnya, pada 1968. Setelah beberapa kali ditangkap dan dibebaskan, ia akhirnya muncul di televisi, tanpa ada yang mengetahui masa lalunya yang kelam. 

The Dating Game, yang tayang perdana pada Desember 1965, biasanya akan mempertemukan seorang perempuan single dengan tiga calon pelamar. Perempuan itu kemudian memilih salah satu pria tanpa mengetahui penampilannya. 

Woman of the Hour
Sinopsis film Woman of the Hour: Ketika Pembunuh Berantai Ikutan Dating Show. (Foto: Netflix)

Ketika Rodney Alcala mengikuti audisi, tidak ada teknologi pemeriksaan latar belakang yang memadai untuk mengidentifikasi masa lalunya. Meski ada peringatan dari produser dan kontestan lain, namun dia tetap bisa tampil dalam acara tersebut. 

Selama pertunjukan, Cheryl Bradshaw memilih Alcala sebagai pasangan kencan. Namun tak lama, perempuan itu merasakan ketidaknyamanan dan membatalkan kencan mereka. 

Penolakan Bradshaw tersebut memicu kemarahan Alcala dan membuatnya melakukan aksi kekerasan pada Bradshaw. Setahun setelah keterlibatannya dalam The Dating Game, Alcala kembali ditangkap polisi.

 

