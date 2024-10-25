Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hellboy (2019)

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |20:02 WIB
Sinopsis Film Hellboy (2019)
Sinopsis Film Hellboy 2019 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Sinopsis film Hellboy akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hellboy (2019) merupakan film aksi fantasi yang dibuat berdasarkan karakter pahlawan super karya Mike Mignola pada Dark Horse Comics. Hellboy (2019) merupakan reboot dari seri film Hellboy yang sudah rilis sebelumnya.

Berbeda dari seri film Hellboy lainnya yang disutradarai oleh Guillermo del Toro, film ini disutradarai oleh Neil Marshall dan dibintangi sejumlah pemain baru, seperti David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, dan aktor-aktor ternama lainnya.

Film ini menerima berbagai kritikan positif dan negatif dari para kritikus. Film ini mendapat rating 5,3/10 dari 102 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 17% dari 225 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Hellboy 2019
Sinopsis Film Hellboy 2019

Sinopsis Hellboy

Cerita bermula ketika The Blood Queen yang jahat bernama Vivienne Nimue (Milla Jovovich) melepaskan sebuah wabah di Inggris. Namun hal tersebut berhasil digagalkan oleh Raja Arthur. Menggunakan excalibur, Arthur memecah tubuh Nimue kemudian menyegelnya di berbagai lokasi agar tidak bangkit kembali.

Beberapa waktu kemudian, Hellboy (David Harbour), seorang penyelidik paranormal yang bekerja untuk Biro Penelitian dan Pertahanan Paranormal (B.P.R.D), ditugaskan ayah angkatnya sekaligus pemimpin B.P.R.D, Trevor Bruttenholm (Ian McShane), untuk membantu klub Osiris memburu tiga raksasa di Inggris.

Di lain tempat, seorang peri dengan wajah dan tubuh babi bernama Gruagach disarankan oleh penyihir Baba Yaga untuk mengambil dan menyatukan kembali anggota tubuh Nimue agar keinginannya untuk balas dendam kepada Hellboy dapat terkabul.

Tugas yang diberikan kepadanya tidak berjalan sesuai rencana. Hellboy dikhianati dan kelelahan setelah membunuh para raksasa. Dirinya diselamatkan oleh Alice Monaghan (Sasha Lane), seorang medium yang pernah diselamatkannya sewaktu bayi.

 

Halaman:
1 2
