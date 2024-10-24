Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 100

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 100 bercerita tentang pertunangan Rangga dan Yasmin yang viral hingga dijuluki couple goals oleh netizen. Karena itu, mereka diundang ke sebuah podcast.

Saat live dimulai, Rangga memberitahu Romeo tentang keberadaannya dengan Yasmin di podcast tersebut yang membuat sang adik sedih. Melihat Romeo murung, Dirga mengajaknya ke sebuah wahana.

Sementara itu, Dania memberitahu Baskara bahwa istri dan anak Yoga ternyata masih hidup. Kabar itu membuat Baskara syok dan meminta Dania untuk mencari keberadaan Ratih dan anaknya.

Di lain pihak, Ajeng terkejut karena ternyata Nathan mengenal Alysa. Dia kemudian menyuruh Nathan untuk tidak mendekati Alysa namun ditolak mentah-mentah oleh pria tersebut.

Nathan kemudian mengancam Ajeng dengan menyerahkan bukti perselingkuhan perempuan itu dengan Prasetyo ke Baskara. Sementara itu, Yasmin mendapatkan bukti kalau Rangga yang telah menolong saat Dyah diculik.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Hal itu diketahui dari riwayat chat Rangga dengan Ririn. Kecurigaan semakin besar ketika Dyah mengaku, suara orang yang menolongnya mirip dengan Rangga. Yasmin kemudian memberitahu Romeo terkait hal itu.

Atas ide Romeo, Yasmin dan Dyah langsung berterima kasih ke Rangga karena telah menolong Dyah. Rangga panik dan berusaha berbohong, namun Yasmin tetap memancingnya dengan pura-pura marah dan kecewa jika dibohongi oleh pasangannya.