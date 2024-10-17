Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 91

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 91
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 91. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 91 bercerita tentang Yasmin dan Rangga yang menggelar acara pertunangan. Acara tersebut berjalan khidmat dan dihadiri seluruh keluarga Cakradinata.

Saat itu, Dania curiga dengan gerak gerik Nina yang mencoba menyiram wajah Yasmin dengan air keras. Beruntung Dahlia berhasil menangkis aksi tersebut menggunakan nampan besi.

Romeo juga bergerak cepat menarik Yasmin ke tempat yang aman. Rangga yang melihat tindakan Romeo itu kesal dan meminta adiknya tersebut pergi. 

Sementara itu, Ajeng yang kesal dengan kemarahan Nina pun meminta Pras untuk menyekap perempuan itu. Saat suasana menjadi kondusif, Baskara memperkenalkan Dania sebagai bodyguard Alysa. 

Romeo sedih karena Yasmin sudah bertunangan dengan Rangga, namun dia harus tegar. Hal itu dilakukannya agar perempuan yang dicintainya itu bisa mengungkap pembunuh orangtuanya.

