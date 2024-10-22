Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 98

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 98
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 98. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin bercerita tentang Rangga yang tak sengaja mendengar pembicaraan Baskara dengan Dania. Dia akhirnya mengetahui, perempuan itu adalah detektif yang dipekerjakan Baskara untuk mencari keberadaan anak Yoga.

Rangga kemudian menyusun rencana untuk mendekati Rania dan mengorek keterangan darinya. Sementara itu, Yasmin menjalani serangkaian tes untuk membuktikan kandungan racun dalam tubuhnya.

Dokter kemudian meresepkan obat penawar racun untuk Yasmin. Romeo kemudian meminta Yasmin untuk tidak menerima makanan atau minuman dari orang lain, terutama saat dia berada di rumah Cakradinata.

Sementara itu, Dania akhirnya mendapatkan informasi valid terkait pelaku penembakan Romeo. Baskara akhirnya mengetahui bahwa orang yang membayar sniper untuk mencelakai putra angkatnya adalah Prasetyo.

Baskara sangat syok saat mengetahui kabar tersebut. Curiga Ajeng terlibat dalam insiden, pria itu pun langsung mengonfrontasi perempuan itu. Ajeng yang terkejut dengan ancaman Baskara pun menelepon Rangga.

Namun Rangga enggan ikut campur dengan permasalahan Ajeng. Di lain pihak, Romeo juga sudah mengetahui bahwa Alysa adalah pelaku penabrakan Prasetyo. Namun perempuan itu pura-pura tidak tahu apa-apa.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Saat Romeo mengungkapkan Prasetyo dalam kondisi koma, Alysa tampak begitu panik. Dia pun menjenguk ke rumah sakit dan kaget saat tahu Nathan adalah putra Prasetyo. Lalu apa yang akan terjadi setelah rahasia mulai terbongkar?

Kelanjutan kisah Cinta Yasmin bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Selasa (22/10/2024), pukul 19.45 WIB.

 

