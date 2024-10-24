Series Second Account Tayang Perdana di Vision+ Hari Ini

JAKARTA - Series Second Account akan tayang perdana di Vision+, mulai hari ini, Kamis (24/10/2024). Mengusung genre misteri-thriller, series ini akan menguak kisah mengerikan di balik media sosial.

“Rata-rata orang pasti punya second account di media sosial untuk stalking. Nah, fenomena inilah yang kami angkat dalam series ini,” ujar Head of Original Content Production Vision+, Rick Soerafani, pada 23 Oktober 2024.

Rick memastikan, akan banyak pesan moral yang bisa diambil penonton saat menyaksikan series arahan Giovanni Rustanto tersebut. Salah satunya, tentang bagaimana teknologi memengaruhi hidup seseorang.

“Teknologi itu tak selalu menyenangkan dan membawa kebaikan. Ternyata, ada sisi buruknya. Dari series ini, penonton bisa belajar dampak buruk teknologi bagi manusia,” kata Rick Soerafani.

Sang produser menambahkan, ketegangan dalam series Second Account terbangun dari ceritanya yang begitu intens. Tentang bagaimana Rini (Givina) menguak misteri kematian sang kakak, Dewi (Naura Hakim).

Dalam proses penyelidikannya, Rini harus mengetahui kenyataan pahit di balik keputusan sang kakak mengakhiri nyawanya sendiri. Ternyata, Dewi terlibat dalam sekte misterius yang menjadi alasan di balik kematiannya.

Vision+ yang mengusung campaign ‘DAG DIG DUG’ sepanjang Oktober 2024, akan menghadirkan tontonan menarik, unik, dan beragam untuk penggunanya. Selain series Second Account, ada juga film Lampir.