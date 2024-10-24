Sinopsis Film Men In Black III

JAKARTA - Men In Black III merupakan film ketiga yang juga merupakan penutup dari trilogi film Men In Black. Film ini merupakan film komedi, aksi, dan fiksi ilmiah yang tayang pada tahun 2012. Sinopsis Men In Black III akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini.

Film ini disutradarai oleh Barry Sonnenfeld, ditulis oleh Etan Cohen, dan dibintangi oleh Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, dan aktor-aktor ternama lainnya. Film ini ditayangkan perdana di O2 World, Berlin pada 14 Mei 2012.

Film ini menerima banyak ulasan positif dari dengan rata-rata rating 6,8/10 dari 393 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 67% penerimaan dari 252 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Men In Black III

Sinopsis Film Men In Black III

Pada awal film, terlihat seorang penjahat alien bernama Boris the Animal (Jemaine Clement) yang sedang melarikan diri dari penjara berkeamanan maksimum di Bulan untuk melakukan rencana balas dendam kepada agen Men In Black K (Tommy Lee Jones), orang yang telah menembak lengannya dan menangkapnya pada tahun 1969 silam.

Pada saat itu, Men In Black baru saja mengadakan pemakaman agen Z, rekan agen K sebelum bertemu agen J (Will Smith). Agen K memberikan pidato pemakaman yang baik, sehingga agen J menyuruh agen K untuk memberikan pidato untuk dirinya juga di masa depan.

Tak lama setelah itu, mereka pun ditugaskan agen O (Emma Thompson), atasan mereka, untuk menyelidiki insiden keracunan di suatu restoran yang disebabkan oleh alien. Dari situ mereka menyadari kalau Boris telah melarikan diri dari penjara sudah mendarat di Bumi dan ingin membunuh agen K.

Namun niat buruk Boris tersebut berhasil dicegah oleh agen J. Hal tersebut membuat Boris kesal, ia pun kemudian mengatakan kepada agen K bahwa agen K sudah mati. Mendengar hal itu, agen K menjadi bingung sedangkan agen J kesal dan ingin mengejar Boris. Keduanya kemudian bertengkar sebelum akhirnya diminta untuk kembali ke markas Men In Black.