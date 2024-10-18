Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hasil Visum Putri Nikita Mirzani Keluar, Polisi Segera Lakukan Gelar Perkara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |17:40 WIB
Hasil Visum Putri Nikita Mirzani Keluar, Polisi Segera Lakukan Gelar Perkara
Visum Putri Nikita Mirzani Keluar, Polisi Segera Lakukan Gelar Perkara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hasil visum terbaru putri Nikita Mirzani, Laura Meizani, resmi dikantongi penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan PPPA. Hasil visum tersebut dirilis oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Hasil visum tersebut, menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, bisa memperkuat atau malah melemahkan laporan Nikita Mirzani atas dugaan asusila pada anak di bawah umur yang dilakukan Vadel Badjideh. 

Meski begitu, Nurma Dewi tidak bisa memastikan kapan gelar perkara akan dilakukan. Alasannya, karena saat ini penyidik masih memeriksa kelengkapan berkas kasus dugaan asusila anak di bawah umur tersebut. 

“Visum keseluruhan kini ada di tangan penyidik. Tahap selanjutnya adalah gelar perkara yang akan menentukan apakah ada unsur pidana dalam laporan NM,” ungkap Nurma Dewi di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Jumat (18/10/2024).

“Gelar perkara masih dipersiapkan sama penyidik. Tunggu saja, lebih cepat lebih baik agar kasusnya bisa terang benderang,” tutur Nurma menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178976/nikita_mirzani-qnij_large.jpg
Reza Gladys Ingin Dirinya Dinyatakan Bersalah, Nikita Mirzani: Lihat Saja Endingnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178945/nikita_mirzani-be0d_large.jpg
Nikita Mirzani Geram Dituding Dapat Perlakuan Istimewa dari Hakim untuk Datangkan Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178921/nikita_mirzani-kNca_large.jpg
Harapan Reza Gladys Jelang Sidang Vonis Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178679/richard_lee-aGwv_large.jpg
Richard Lee Protes Nikita Mirzani Tetap Aktif di Sosmed: Di Penjara Boleh Pegang HP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178422/nikita_mirzani-l6ts_large.jpg
Jaksa Bongkar Modus Nikita Mirzani Peras Reza Gladys, Ungkap Keterlibatan Oky Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178192/nikita_mirzani-2eDi_large.jpg
Pleidoi Ditolak, Sidang Nikita Mirzani Lanjut ke Duplik 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement