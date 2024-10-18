Hasil Visum Putri Nikita Mirzani Keluar, Polisi Segera Lakukan Gelar Perkara

Visum Putri Nikita Mirzani Keluar, Polisi Segera Lakukan Gelar Perkara. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hasil visum terbaru putri Nikita Mirzani, Laura Meizani, resmi dikantongi penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan PPPA. Hasil visum tersebut dirilis oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Hasil visum tersebut, menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, bisa memperkuat atau malah melemahkan laporan Nikita Mirzani atas dugaan asusila pada anak di bawah umur yang dilakukan Vadel Badjideh.

Meski begitu, Nurma Dewi tidak bisa memastikan kapan gelar perkara akan dilakukan. Alasannya, karena saat ini penyidik masih memeriksa kelengkapan berkas kasus dugaan asusila anak di bawah umur tersebut.

“Visum keseluruhan kini ada di tangan penyidik. Tahap selanjutnya adalah gelar perkara yang akan menentukan apakah ada unsur pidana dalam laporan NM,” ungkap Nurma Dewi di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Jumat (18/10/2024).

“Gelar perkara masih dipersiapkan sama penyidik. Tunggu saja, lebih cepat lebih baik agar kasusnya bisa terang benderang,” tutur Nurma menambahkan.