5 Aib Rachel Vennya yang Dibongkar Azizah Salsha dan Nikita Mirzani

JAKARTA - Aib Rachel Vennya dibongkar Azizah Salsha dan Nikita Mirzani akan dibahas dalam artikel ini. Perseteruan Rachel dengan ibu tiga anak tersebut menjadi salah satu topik hangat di media sosial sejak September silam.

Perseteruan bermula ketika Rachel membongkar dugaan perselingkuhan Zize dengan mantan kekasihnya, Salim Nauderer, pada 20 Agustus 2024. Menariknya, hal itu dilakukan Rachel di anniversary pernikahan pertama Zize dan Pratama Arhan.

Tak hanya itu, publik semakin dikejutkan dengan fakta bahwa sosok yang membocorkan perselingkuhan Zize dan Salim awalnya adalah Arhan. Meski kemudian, pemain belakang Timnas Indonesia itu membantahnya.

Perseteruan Rachel Vennya dan Azizah Salsha tersebut semakin panas karena aktris Nikita Mirzani masuk dan membela putri politisi Andre Rosiade itu. Dari sini, banyak aib ibu dua anak tersebut yang dibuka Zize dan Niki.

1.Doyan Mabuk

Pada 11 Oktober 2024, Nikita Mirzani membongkar kebiasaan Rachel Vennya menenggak alkohol lewat Live Instagram. Menurut sang aktris, kebiasaan minum alkohol hingga mabuk nyaris dilakukan sang selebgram setiap hari.

2.Penyakit Mental

Lewat kolom komentar Instagram sahabatnya, Mail Syahputra, Nikita Mirzani sempat meledek gangguan bipolar yang diderita Rachel Vennya. Dia menduga, semua tidakan kontroversial yang dilakukan Rachel dipicu ileh gangguan mental tersebut.

3.Menjelekkan Ibu Sendiri

Aib Rachel Vennya yang Dibongkar Nikita Mirzani selanjutnya adalah kerap menjelekkan ibu kandungnya sendiri. Menurut Niki, hal itu biasanya dilakukan sang selebgram lewat akun Instagram kedua miliknya yang tak banyak diketahui orang. Di sana, dia kerap menuliskan komentar penuh kebencian untuk sang ibu.