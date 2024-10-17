Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 134

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 134 bercerita tentang Dharma yang harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis.

Suryani melarang Rossa menemani Dharma karena menilai perempuan tersebut sebagai penyebab buruknya kondisi pria itu. Kondisi Dharma memburuk hingga akhirnya meninggal.

Emma yang mengetahui Dharma meninggal pun menangis histeris. Di tengah duka tersebut, Vera meminta Suryani agar tidak mengungkap kebohongannya kepada Rossa.

Rossa yang ingin pergi ke pemakaman Dharma, dihentikan oleh Suryani. Hal itu memicu perdebatan tentang pengorbanan Rossa yang menikahi Dharma demi kebebasan Lia.

Sementara itu, Emma berusaha mempermalukan Rossa di pemakaman dengan menuduhnya sebagai penyebab kematian Dharma. Namun tuduhan Emma itu ditangkis Faris.