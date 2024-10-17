Abdee Negara Masih Dirawat, Slank Minta Doa

JAKARTA - Gitaris Slank, Abdee Negara, saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kondisi ginjalnya. Sudah hampir sebulan musisi yang dikenal dengan permainan bluesnya itu dirawat sejak 20 September 2024, dan hingga kini ia belum diperbolehkan pulang.

Melalui unggahan di Instagram @slankdotcom, para personel Slank kembali mengajak para penggemar dan semua pihak untuk mendoakan kesembuhan Abdee.

"Bantu doa untuk kesembuhan Abdee ya, teman-teman Slankers," tulis Slank dalam unggahannya, Kamis (17/10/2024).

Abdee Negara Masih Dirawat, Slank Minta Doa

Dalam unggahan tersebut, terdapat foto Abdee sedang memegang gitar dengan pesan "Doa bersama untuk kesembuhan sahabat kita, Abdee Negara," serta ajakan untuk melakukan doa bersama setiap hari pada pukul 19.00 WIB di tempat masing-masing.

Sebelumnya, Bimbim, drummer sekaligus sahabat dekat Abdee, sempat menjenguknya pada hari kedelapan perawatan, tepatnya 27 September 2024. Bimbim tidak datang sendirian, ia ditemani Ridho dan Ivanka, dan mereka bersyukur melihat kondisi Abdee yang semakin membaik.

"Hari ke-8 @abdeenegara telah dirawat, alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa-doanya," tulis Slank pada hari tersebut.

"Mari terus doakan semoga Abdee cepat sembuh dan bisa ngeSlank bareng-bareng lagi. Amin," lanjutnya.

Kakak Abdee, Buddy Ace, sebelumnya sudah memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatan sang gitaris. Menurut Buddy, Abdee dirawat untuk mengamati kondisi ginjalnya, terutama setelah menjalani transplantasi ginjal pada tahun 2016.

"Ini untuk observasi kondisi ginjal yang ditransplantasi pada Januari 2016. Hasil observasi terakhir pada November 2016 menunjukkan adanya kondisi yang perlu diawasi," ungkap Buddy.