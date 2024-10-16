Adrian Khalif Pukau Ribuan Penonton Nobar Timnas Indonesia vs China

JAKARTA - Adrian Khalif pukau ribuan penonton Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China yang digelar di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (15/10/2024).

Penyanyi 32 tahun tersebut tampil casual dalam balutan kemeja jeans dengan celana hitam dan sneakers. Dia kemudian membawakan sederet tembang hitsnya, seperti Cinta Begini, Mr. Menawan, Sini, Menawan, Rahasia di Lantai Dansa, dan I'm So Pretty.

“Saya senang banget bisa menemani kalian nonton bareng Timnas Indonesia lawan China. Harapannya, semoga dalam pertandingan kali ini wasitnya enggak khilaf lagi ya,” tuturnya dari atas panggung.

Adrian Khalif menutup penampilannya di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China dengan membawakan lagu Sialan. Penonton yang memenuhi La Piazza pun tampak bernyanyi bersamanya.

Adrian Khalif Pukau Ribuan Penonton Nobar Timnas Indonesia vs China. (Foto: Okezone/Syifa Fauziah)

Laga Timnas Indonesia vs Timnas China merupakan bagian dari Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut disiarkan secara langsung melalui layanan streaming RCTI+.