Kalah dari China, Ribuan Penggemar Bola Tetap Dukung Timnas Indonesia

Kalah dari China, Ribuan Penggemar Bola Tetap Dukung Timnas Indonesia. (Foto: Okezone/Syifa Fauziah)

JAKARTA - RCTI+ turut memberikan dukungan pada Timnas Indonesia dalam laga kontra China di Kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Qingdao Youth Football, China, pada 15 Oktober 2024.

Bentuk dukungan terhadap Timnas Indonesia sekaligus mewujudkan keinginan para pengguna, RCTI+ pun menggelar nonton bareng alias nobar di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ribuan penonton berkumpul dan memenuhi La Piazza untuk memberikan dukungan mereka kepada Timnas Indonesia. Menariknya lagi, para penonton tampil dengan kaus jersey Timnas Indonesia, wig merah putih, hingga atribut lainnya.

Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China di La Piazza, Kelapa Gading, pada 15 Oktober 2024. (Foto: Okezone/Syifa Fauziah)

Berbagai emosi diperlihatkan para penonton saat pertahanan Timnas Indonesia digempur Timnas China di awal babak pertama. Hingga akhirnya Behram Abduweli sukses menjebol gawang Maarten Paes di menit 21.

Selanjutnya, Timnas China menambah koleksi gol di menit 44 lewat Zhang Yuning. Timnas Indonesia mempertipis kekalahan lewat gol yang dilesakkan Thom Haye, pada menit 86.

Walaupun harus mengakui keunggulan China, namun penonton yang hadir di La Piazza tetap memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia dengan meneriakkan yel-yel. Semoga dalam laga selanjutnya, Skuad Garuda kembali lebih kuat!*

(SIS)