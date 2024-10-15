Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

RCTI+ Gaet Nuca Ramaikan Nobar Laga Timnas Indonesia vs Timnas China

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:35 WIB
RCTI+ Gaet Nuca Ramaikan Nobar Laga Timnas Indonesia vs Timnas China
RCTI+ Gaet Nuca Ramaikan Nobar Laga Timnas Indonesia vs Timnas China. (Foto: Okezone/Syifa Fauziah)
A
A
A

JAKARTA - Nuca menjadi salah satu pengisi acara Nonton Bareng (Nobar) Laga Timnas Indonesia vs Timnas China yang digelar di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 15 Oktober 2024. 

Sebelum nobar dimulai, Nuca memasuki panggung disambut teriakan antusias penggemar sepak bola nasional. Penyanyi 22 tahun tersebut tampil casual dengan jersey biru yang dipadukannya dengan jeans cargo dan sneakers.

Nuca Tampil di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China
RCTI+ Gaet Nuca Ramaikan Nobar Laga Timnas Indonesia vs Timnas China. (Foto: Okezone/Syifa Fauziah)

Sambil menenteng gitar kesayangannya, Nuca membuka penampilannya dengan membawakan lagu Sekarang Esok Selamanya. “Untuk kalian yang hafal dan tahu lagu ini, bisa nyanyi bareng ya,” tuturnya di atas panggung.

Nuca kemudian melanjutkan penampilannya dengan membawakan Meant 2 Be, salah satu lagu paling berkesan untuknya. Lagu tersebut, ditulisnya bersama penyanyi cantik Shakira Jasmine, pada 2021.

Secara khusus kepada Okezone, Nuca berharap, pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas China bisa berjalan dengan fair. Meski hasil akhir tak berpihak kepada Skuad Garuda, namun dia tetap memberikan dukungannya kepada Maarten Paes cs.*

(SIS)

