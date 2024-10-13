Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kesempatan Terakhir Jadi Idola Indonesia, Yuk Ikuti Online Audition Indonesian Idol XIII

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |17:33 WIB
Kesempatan Terakhir Jadi Idola Indonesia, Yuk Ikuti Online Audition Indonesian Idol XIII
Kesempatan terakhir jadi idola Indonesia, yuk ikuti online audition Indonesian Idol XIII. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Indonesian Idol, ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia, pencarian idola baru Indonesia terus berlanjut. Telah hadir di berbagai kita di Indonesia, audisi masih dibuka secara online melalui aplikasi RCTI+, kesempatan emas buat kalian yang belum sempat mengikuti audisi offline.

Bagi Anda yang memiliki suara merdu dan impian menjadi seorang penyanyi profesional, inilah kesempatan emas untuk menggapai cita-cita. Tidak sekadar bernyanyi, Indonesian Idol juga menawarkan platform bagi para peserta untuk mengembangkan diri dan menjadi sosok yang inspiratif.

Untuk informasi kepada para calon kontestan, proses audisi Indonesian Idol Season 13 dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun. Namun, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta audisi sebelum mengikutinya.

Berikut ini adalah tata cara daftar audisi online Indonesian Idol XIII:
1. Buka aplikasi RCTI+ kemudian SIGN IN
2. Pilih HOME di pojok kiri bawah, lalu CARI & KLIK banner audisi Indonesian Idol XIII
3. Baca syarat dan ketentuan lalu klik JOIN & UPLOAD video audisi kamu dengan ketentuan: IDOL_XIII [spasi] NAMA [spasi] USIA [spasi] KOTA DOMISILI [spasi] JUDUL LAGU

Untuk mengikuti berbagai informasi paling update, seperti jadwal audisi, persyaratan, dan info lainnya seputar ajang pencarian bakat Indonesian Idol XIII ini, Anda bisa join ke akun telegram RCTI.

Saksikan terus program terbaik RCTI secara GRATIS di kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabaodetabek. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

(tty)

