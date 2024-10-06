Nonton GTV Dapat Uang? Hanya Bisa di Kuis Langsung Deal

Kuis Langsung Deal mulai tayang hari ini (6/10/2024). (Foto: MNC Media)

GTV akan mulai menayangkan program baru bertajuk Kuis Langsung Deal, pada Minggu (6/10/2024). Kuis interaktif ini akan membawa Anda membawa pulang hadiah uang tunai dengan cara mudah.

Caranya, Anda hanya cukup scan QR code ‘Kuis Langsung Deal’ yang muncul sebelum kuis dimulai. Lalu, isi lengkap data diri Anda. Cara main kuis ini hanya dengan menebak harga barang yang ditampilkan di layar kaca.

Jika tebakan harga Anda paling mendekati harga asli barang maka akan langsung memenangkan hadiah uang tunai senilai harga yang ditebak. Proses cairnya hadiah pun cepat.

Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengikuti Kuis Langsung Deal? Syaratnya, pastikan Anda berusia 18-55 tahun, memiliki KTP, dan rekening bank sesuai KTP.

Sebelum gabung, pastikan juga Anda punya kuota dan sinyal internet yang stabil ya. Bagaimana, mudah bukan? Kuis Langsung Deal tayang di GTV, mulai 6 Oktober 2024, setelah adzan maghrib.