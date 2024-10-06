Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nonton GTV Dapat Uang? Hanya Bisa di Kuis Langsung Deal

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |08:05 WIB
Nonton GTV Dapat Uang? Hanya Bisa di <i>Kuis Langsung Deal</i>
Kuis Langsung Deal mulai tayang hari ini (6/10/2024). (Foto: MNC Media)
A
A
A

GTV akan mulai menayangkan program baru bertajuk Kuis Langsung Deal, pada Minggu (6/10/2024). Kuis interaktif ini akan membawa Anda membawa pulang hadiah uang tunai dengan cara mudah.

Caranya, Anda hanya cukup scan QR code ‘Kuis Langsung Deal’ yang muncul sebelum kuis dimulai. Lalu, isi lengkap data diri Anda. Cara main kuis ini hanya dengan menebak  harga barang yang ditampilkan di layar kaca. 

Jika tebakan harga Anda paling mendekati harga asli barang maka akan langsung memenangkan hadiah uang tunai senilai harga yang ditebak. Proses cairnya hadiah pun cepat. 

Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengikuti Kuis Langsung Deal? Syaratnya, pastikan Anda berusia 18-55 tahun, memiliki KTP, dan rekening bank sesuai KTP. 

Sebelum gabung, pastikan juga Anda punya kuota dan sinyal internet yang stabil ya. Bagaimana, mudah bukan? Kuis Langsung Deal tayang di GTV, mulai 6 Oktober 2024, setelah adzan maghrib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916//simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581//amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538//vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507//happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175444//sule_hadir_di_hut_ke_23_gtv-2q0l_large.JPG
Ramaikan HUT ke-23 GTV, Sule Kenang Masa Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174762//timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_irak_live_di_gtv-j7ui_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di GTV!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement