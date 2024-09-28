Kabar Gembira, Cocomelon Kini Tayang Dua Kali Sehari di GTV

JAKARTA - Berita baik untuk Ayah dan Bunda! Program animasi favorit anak-anak di seluruh dunia, Cocomelon, kini hadir dua kali sehari di GTV. Telah ditonton lebih dari 1 miliar kali, kini si kecil bisa menikmati petualangan seru bersama JJ dan teman-temannya setiap hari, yaitu pukul 05.30 WIB dan sore hari pukul 15.15 WIB.

Cocomelon bukan sekadar tontonan biasa. Animasi ini dikemas dengan cara yang menyenangkan dan edukatif. Melalui lagu-lagu yang mudah diingat dan cerita yang menarik, si kecil akan belajar banyak hal seperti angka, warna, bentuk, hingga nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan, persahabatan, dan berbagi. Setiap episodenya mengajak anak-anak aktif berpartisipasi dengan bernyanyi dan menari, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih seru dan interaktif.

Cocomelon GTV

Selain JJ, karakter utama yang selalu penasaran dan bersemangat, mari kenalan dengan anggota keluarganya yang lain:

1. TomTom

Kakak tertua yang selalu siap membantu JJ dan adik-adiknya dengan penuh kasih sayang. TomTom menjadi teladan dan pelindung bagi mereka.

2. YoYo

Kakak perempuan JJ yang energik dan kreatif. YoYo gemar menggambar, berimajinasi, dan bermain bersama JJ serta TomTom.

3. Mama Melissa

Mama Melissa selalu hadir dalam kegiatan sehari-hari anak-anaknya, baik saat bermain, belajar, maupun berpetualang.

4. Papa Dan

Papa Dan adalah sosok ayah yang selalu mendukung anak-anaknya dalam belajar dan berpetualang. Dia sering mengajak JJ dan saudara-saudaranya bermain di luar dan mengenalkan hal-hal baru.

Dengan visual yang cerah dan karakter yang menggemaskan, Cocomelon bukan hanya menghibur, tetapi juga memicu kreativitas dan imajinasi si kecil. Tayang dua kali sehari di GTV, pada pukul 05.30 WIB dan 15.15 WIB, Ayah dan Bunda bisa tenang karena tayangan ini telah lulus sensor lembaga penyiaran sehingga aman untuk si kecil.