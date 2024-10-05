Keseruan Masa Kecil SpongeBob Squarepants Tayang Perdana di GTV

Keseruan Masa Kecil SpongeBob Squarepants Tayang Perdana di GTV. (Foto: MNC Media)

UNTUK pertama kali, GTV akan menayangkan series animasi Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, mulai hari ini (5/10/2024). Serial spin-off tersebut akan bercerita tentang masa kecil SpongeBob.

Series prekuel tersebut akan membawa Anda ke momen di mana SpongeBob masih berusia 10 tahun. Kala itu, dia menikmati liburan musim panas dengan berkemah di Kamp Koral.

Di kamp itu pula, SpongeBob bersama Sandy Cheeks dan Patrick Star terlibat dalam berbagai petualangan seru di bawah pengawasan konselor junior bernama Squidward Tentacles.

Di lain pihak, Mr Krabs sebagai ayah tunggal menjalankan kamp sambil mengurus putrinya, Pearl. Sementara Mrs. Puff menjadi guru pembimbing dan seni dalam kamp tersebut.

Kamp Koral: SpongeBob Squarepants Under Years. (Foto: MNC Media)

Anda pasti akan gemas dengan tingkah SpongeBob kecil dalam Kamp Koral yang hadir dalam format animasi 3D. Series Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years akan tayang di GTV, setiap hari pukul 16.15 WIB.