Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keseruan Masa Kecil SpongeBob Squarepants Tayang Perdana di GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |20:55 WIB
Keseruan Masa Kecil SpongeBob Squarepants Tayang Perdana di GTV
Keseruan Masa Kecil SpongeBob Squarepants Tayang Perdana di GTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

UNTUK pertama kali, GTV akan menayangkan series animasi Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, mulai hari ini (5/10/2024). Serial spin-off tersebut akan bercerita tentang masa kecil SpongeBob.

Series prekuel tersebut akan membawa Anda ke momen di mana SpongeBob masih berusia 10 tahun. Kala itu, dia menikmati liburan musim panas dengan berkemah di Kamp Koral. 

Di kamp itu pula, SpongeBob bersama Sandy Cheeks dan Patrick Star terlibat dalam berbagai petualangan seru di bawah pengawasan konselor junior bernama Squidward Tentacles. 

Di lain pihak, Mr Krabs sebagai ayah tunggal menjalankan kamp sambil mengurus putrinya, Pearl. Sementara Mrs. Puff menjadi guru pembimbing dan seni dalam kamp tersebut.

SpongeBob SquarePants
Kamp Koral: SpongeBob Squarepants Under Years. (Foto: MNC Media)

Anda pasti akan gemas dengan tingkah SpongeBob kecil  dalam Kamp Koral yang hadir dalam format animasi 3D. Series Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years akan tayang di GTV, setiap hari pukul 16.15 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/598/3152821/spongebob_squarepants-Gue1_large.jpg
Liburan Seru Bersama SpongeBob dan Warga Bikini Bottom di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/598/3126988/spongebob_squarepants-aFHg_large.jpg
Libur Lebaran Seru Bersama SpongeBob SquarePants di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/30/33/1985149/stephen-hillenburg-meninggal-dunia-netizen-gelar-tahlilan-di-bikini-bottom-Pq9aS44ann.jpg
Stephen Hillenburg Meninggal Dunia, Netizen Gelar "Tahlilan" di Bikini Bottom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/29/598/1984394/yuk-intip-5-episode-terbaik-spongebob-squarepants-x2XEJFK52b.jpg
Yuk, Intip 5 Episode Terbaik Spongebob Squarepants
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/28/33/1983921/meninggal-dunia-intip-perjalanan-karier-stephen-hillenburg-semasa-hidup-emLWXk0IE4.jpg
Meninggal Dunia, Intip Perjalanan Karier Stephen Hillenburg Semasa Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/28/33/1983831/r-i-p-stephen-hillenburg-pencipta-spongebob-meninggal-dunia-YNW5IKxS4W.jpg
R.I.P, Stephen Hillenburg Pencipta Spongebob Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement