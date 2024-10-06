Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jiyeon T-ARA Ungkap Alasan Cerai dari Atlet Baseball Hwang Jae Gyun

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |00:05 WIB
Jiyeon T-ARA Ungkap Alasan Cerai dari Atlet Baseball Hwang Jae Gyun
Park Jiyeon Ungkap Alasan Cerai dari Atlet Baseball Hwang Jae Gyun. (Foto: Park Jiyeon)
SEOUL - Jiyeon T-ARA dan suaminya, Hwang Jae Gyun resmi mendaftarkan perceraian mereka ke pengadilan. Hal itu diumumkan sang idol lewat keterangan resmi yang dirilisnya, pada 6 Oktober 2024. 

“Aku dan Hwang Jae Gyun sudah mencapai kesepakatan cerai dan akan melanjutkan proses perceraian kami,” ujar idol bernama asli Park Jiyeon tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Senin (7/10/2024).

Jiyeon T-ara dan suami
Park Jiyeon Ungkap Alasan Cerai dari Atlet Baseball Hwang Jae Gyun. (Foto: Park Jiyeon)

Pernyataan resmi tersebut dirilis Jiyeon setelah kuasa hukumnya, Choi Yu Na dari Taeseong Law Firm mengumumkan keputusan sang idol untuk bercerai dari suaminya, pada 5 Oktober 2024. 

Sang pengacara menyebut, ‘perbedaan yang tak bisa dipersatukan’ menjadi alasan perceraian kliennya. Choi mengungkapkan, Jiyeon dan Hwang Jae Gyun sudah pisah rumah sebelum mendaftarkan perceraian.

Di lain pihak, Hwang Jae Gyun mengatakan, mereka sepakat untuk bercerai setelah melewati banyak pertimbangan. Perbedaan kepribadian menurutnya menjadi alasan utama perceraian itu. 

“Kami sudah mendaftarkan dokumen kesepakatan cerai ke Pengadilan Keluarga Seoul dan berencana menyelesaikan semua proses perceraian ini secara damai,” Hwang Jae Gyun.

Jiyeon T-ara (Dispatch)
Park Jiyeon Ungkap Alasan Cerai dari Atlet Baseball Hwang Jae Gyun. (Foto: Dispatch)

Meski bercerai dari Jiyeon, namun Hwang Jae Gyun memastikan mereka akan tetap berteman dan saling mendukung kehidupan satu sama lain. Dia juga meminta maaf kepada fans atas kabar kurang menyenangkan tersebut.

Setelah mengumumkan perceraiannya, Jiyeon kemudian menghapus semua foto dan video bersama Hwang Jae Gyun dari feed akun Instagram  sekaligus channel YouTube pribadinya. 

 

